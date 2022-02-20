豪雨＋低溫特報！ 吳德榮：今明極寒冷 連日多雨至周三

中央氣象局發布豪雨特報和低溫特報，東北風及華南雲雨區影響，今天基隆北海岸有局部大雨或豪雨，大台北、宜蘭地區及台中、南投、花蓮山區有局部大雨發生的機率，連日降雨，山區慎防坍方及落石。

氣象局說，寒流影響，今天至明天上午間台中以北、宜蘭及金門有持續10度、馬祖有持續6度左右或以下氣溫發生之機率（橙色燈號：非常寒冷）；台南、嘉義、雲林、彰化、南投、花蓮及澎湖亦有10度以下氣溫發生之機率（黃色燈號：寒冷）。

根據氣象局觀測資料顯示，新北市鼻頭角上午6時只有6.2度，桃園市茶改場上午6時53分也只有8.7度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今、明兩天受入冬以來最強冷空氣影響，水氣又多，各地有雨；雨勢時大時小，降雨時間、南台灣相對較短，其他地區都很長。

他說，今天至明晨，本島平地最低氣溫約可降至8度，其中無輻射冷卻加成，故無法創此冬季的平地最低溫紀錄、去年12月4日竹苗平地曾降至5.9度；不過由於陰濕多雨，北台灣白天高溫約僅在12度上下，其他各地大多也是整天濕冷；所以，感覺上會是這個冬季最冷的一波。今天北部8至12度，中部8至13度，南部10至16度，東部10至16度。

明天各地持續有雨，白天起氣溫略回升、仍很寒冷。周二各地持續有雨；氣溫續回升、天氣濕涼微冷。周三鋒面及另一波冷空氣南下，各地雨勢增大，氣溫下降、再轉冷。