豪雨＋低溫特報！ 吳德榮：今明極寒冷 連日多雨至周三
中央氣象局發布豪雨特報和低溫特報，東北風及華南雲雨區影響，今天基隆北海岸有局部大雨或豪雨，大台北、宜蘭地區及台中、南投、花蓮山區有局部大雨發生的機率，連日降雨，山區慎防坍方及落石。
氣象局說，寒流影響，今天至明天上午間台中以北、宜蘭及金門有持續10度、馬祖有持續6度左右或以下氣溫發生之機率（橙色燈號：非常寒冷）；台南、嘉義、雲林、彰化、南投、花蓮及澎湖亦有10度以下氣溫發生之機率（黃色燈號：寒冷）。
根據氣象局觀測資料顯示，新北市鼻頭角上午6時只有6.2度，桃園市茶改場上午6時53分也只有8.7度。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今、明兩天受入冬以來最強冷空氣影響，水氣又多，各地有雨；雨勢時大時小，降雨時間、南台灣相對較短，其他地區都很長。
他說，今天至明晨，本島平地最低氣溫約可降至8度，其中無輻射冷卻加成，故無法創此冬季的平地最低溫紀錄、去年12月4日竹苗平地曾降至5.9度；不過由於陰濕多雨，北台灣白天高溫約僅在12度上下，其他各地大多也是整天濕冷；所以，感覺上會是這個冬季最冷的一波。今天北部8至12度，中部8至13度，南部10至16度，東部10至16度。
明天各地持續有雨，白天起氣溫略回升、仍很寒冷。周二各地持續有雨；氣溫續回升、天氣濕涼微冷。周三鋒面及另一波冷空氣南下，各地雨勢增大，氣溫下降、再轉冷。
吳德榮說，周四鋒面離開，連日大範圍多雨的型態終於改變，迎風面大台北及東半部仍有局部短暫雨、背風面桃園以南晴朗穩定，北台灣偏冷，其他各地早晚冷。周五、周六大氣轉乾，各地晴朗穩定，東半部偶有零星降雨的機率；白天逐日回暖，清晨仍有輻射冷卻帶來的低溫。
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