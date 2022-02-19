朋友看了不敢生 北漂爸媽兩難 ：北嬰南送 或 南嬤北送

不同以往的大家庭、宅院生活，現在的小家庭育兒更加困難。無後援的雙薪家庭育兒痛苦指數高漲。北漂的新手爸媽往往面對兩難，到底要「北嬰南送」至長輩家照顧或者「南嬤北送」到家中顧孩。台灣去年在美國CIA公開資料顯示中，為生育率全球最低的國家。面對新手爸媽的哀嚎，年輕人更沒有育兒的勇氣。

新竹是全台生育率最高的城市，竹科爸媽被譽為最敢生又能養的家庭。竹科媽媽35歲陳小姐說，孩子3歲前即使薪水不錯養得起，但面對托育也很無助，因為兩人的工作都很忙，上班打卡制、下班責任制，但附近找不到放心的褓母，他們雖然很捨不得，但也只能將孩子送回高雄，打算三歲後，再接回新竹一起住。

另一位二寶媽張小姐也說，產假快結束前，他們也把孩子送回台南婆家照顧，每周到每半個月不等，他們回去看孩子，雖然每次離別時，都依依不捨，但他們是長工時的雙薪家庭，現在孩子差不多快上幼稚園中班，才帶回來一起生活，現在有了二寶，預計出生後，也是先送回婆家照顧，長大一點才帶回來。

育有兩子一個三歲、一個五歲的王小姐說，她跟先生都還在職場，很難準時接孩子下課，更別說每天晚上為孩子料理飯菜，先生跟她討論過後，於是請婆婆北上一起住，幫忙他們接送孩子。

未婚的張小姐說，她看著身邊步入婚姻、生育的朋友個個育兒生活都像在「抓交替」，讓有孩子之後，勢必無後援的她，即使薪水負擔得起，也不敢生，就怕失去自由，連看電影喘息的時間都沒有。

爸媽育兒累，想要稍微喘息，現階段是否有什麼資源？婦女新知基金會秘書長覃玉蓉表示，現在公共化的臨托服務確實非常缺乏，家長確實比較辛苦，尤其無後援的家長、又以主要照顧的媽媽來講，會容易覺得累與過勞。她說，親子館、特色公園，是免費可以讓小孩放風的地方，現在也有一些私人遊樂場所，歲數、身高達一定後可以臨托，但這需要一筆費用，不見得每個家長都願意或能負擔得起。

托盟發言人黃喬鈴表示，台北市、高雄市、新竹、宜蘭現在有幾個定點臨托服務，供家長有需求時可以臨托，不過，服務並不多。家長也可致電全台各行政區的居家托育服務中心登記找保母，如有遇到合適的保母，托育彈性空間比較大。

中正大學社會福利學系副教授王舒芸表示，現在零到兩歲只有15%的孩子送托，但這個歲數孩子的媽媽有六到七成仍在就業職場，顯示有五成左右的孩子絕大多數都是由阿公阿嬤，特別是阿嬤承擔照顧責任。她也示警，隨著女性婚育年齡越來越高，未來這群照顧主力，預期會越來越少。東吳大學社會工作學系教授洪惠芬表示，公嬤成為照顧主力，反映出公共托育不足的窘境。

含飴弄孫快樂，但是帶孫卻是重責大任。有些公嬤幫忙帶孫，是迫於無奈。王舒芸觀察，阿公阿嬤照顧孫子有兩種樣態，可能有公嬤想帶，也可能有些是看兒女辛苦不忍心，迫於親情只好跳出來救火，且照顧者大多是阿嬤。有次演講時有個阿嬤站起來分享自己女兒女婿夾在工作與育兒的痛苦，說到傷心處還哽咽。

許多家長反映，知道長輩顧孫累，但托育品質良莠不齊，政府把關托育幼兒園的品質讓人不安心，諸如：園所人數超收、虐嬰虐兒事件頻傳，另外，托育費用即使有補助，但公立機構僧多粥少，每個月托育與幼兒園費用仍要數千元至近萬元不等，是筆不小的負擔。因此，跟長輩討論之下，才決定請他們幫忙顧。

東吳大學社會工作學系教授洪惠芬表示，公共托育服務仍然很少，雖然有私立的托嬰與保母，但是費用不便宜，新生代的父母薪水未成長、工時長且無彈性的情況之下，公嬤就因此成為育兒的照顧主力。

洪惠芬表示，另一方面，企業普遍長工時與請假缺乏彈性，也是公嬤托育相對具吸引力的原因。 在長工時下，雙薪父母晚下班的作息難以配合托嬰中心與保母的下班時間。甚至當托育機構因腸病毒或者防疫而必須停托時，在難以請假的情況下，將孩子托付跟遠在南部的原生家庭，就成了唯一的策略。

王舒芸表示，我國公共托育服務起步慢，現階段「真」公共托育服務仍不趕不上需求，托育人員的勞動條件與薪資工時惡劣未改善，不只業者想找人找不到，家長也不敢送。導致非常多人真的需要靠阿公阿嬤幫忙照顧小孩。

隨著女性婚育年齡越來越晚，未來公嬤照顧主力，不見得還會這麼給力。王舒芸表示，除了讓育嬰假更彈性，所得替代率也是關鍵，現在已有八成，但只是投保薪資，跟實質薪資還是有差距，國外研究顯示，適足的所得替代率是促進更多爸爸願意申請的關鍵，避免讓女性陷入工作或育兒二選一的困境。