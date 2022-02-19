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太平山直擊 髒亂嚇人「廁所垃圾永遠比衛生紙多」

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
清潔員在見晴懷古步道沿途撿垃圾。記者林佳彣／攝影
清潔員在見晴懷古步道沿途撿垃圾。記者林佳彣／攝影

高山景點更是國人踏青熱門選擇，但美麗山林隨處可見人為髒亂。林務局羅東林管處說，考量太平山幅員廣大、步道分散和清潔人力，「步道未設垃圾桶」的管理措施行之有年。但清潔員說，曾在見晴懷古步道發現樹洞被塞滿6個咖啡杯、木椅擺著未吃完的肉羹麵，就連人氣蹦蹦車茂興車站的廁所，「垃圾永遠比衛生紙還多。」

清潔員每天不只負責公廁清潔，舉凡鐵杉林自然步道等戶外環境都要巡視撿垃圾，去年就有一件禮服突兀地躺在見晴懷古步道。記者實地跟著清潔員走一趟見晴懷古步道，一路撿寶特瓶、衛生紙、口罩、鞋墊、果皮等，不過半小時後，回程就出現新的垃圾，清潔廠商業者王宇傑說，「遊客量多寡決定我們的工作量。」

鄰近步道的停車場，常有癮君子不顧禁令抽起菸來，菸頭慣性地隨手丟，清潔員1天撿200支以上都是常有的事。太平山莊員工也經常目睹，裝著食用過便當的保麗龍箱被丟棄在邊坡，羅東林管處育樂課長吳思儀說，會帶便當的幾乎是團客，業者基於成本、餐廳接客數有限等考量，用保麗龍箱保溫便當將食物帶上山。

王宇傑說，團客多在太平山莊觀景平台、遊客中心前方廣場大啖便當，若以每輛遊覽車35人計算，單日上山數十輛，量大相當可觀，清潔員一到中午就會待命等收垃圾，然而團客業者仍會趁四下無人，將保麗龍箱和便當盒隨意丟棄停車場或山坡。

吳思儀說，在沒辦法確定遊客的公德心或素養之下，會透過設施減量，潛移默化讓遊客減少丟垃圾的機會，也有人會自發性撿垃圾。她觀察，遊客刻意把垃圾往公廁丟的情形，已經逐年下降，希望民眾能來此體驗美景，也共同維持旅遊安全與品質。

清潔員經常會看到到處亂丟的保麗龍箱，還有沒吃完的便當。記者林佳彣／攝影
清潔員經常會看到到處亂丟的保麗龍箱，還有沒吃完的便當。記者林佳彣／攝影
遊客不經意留下垃圾，造成環境髒亂，清潔員會不定時巡視撿拾。記者林佳彣／攝影
遊客不經意留下垃圾，造成環境髒亂，清潔員會不定時巡視撿拾。記者林佳彣／攝影
實地跟著清潔員走一趟，見晴懷古步道沿途可見寶特瓶、衛生紙、口罩、鞋墊、果皮等垃圾。記者林佳彣／攝影
實地跟著清潔員走一趟，見晴懷古步道沿途可見寶特瓶、衛生紙、口罩、鞋墊、果皮等垃圾。記者林佳彣／攝影
兩個保溫便當的白色保麗龍箱被丟棄在停車場旁。記者林佳彣／攝影
兩個保溫便當的白色保麗龍箱被丟棄在停車場旁。記者林佳彣／攝影
太平山國家森林遊樂區全面禁菸，鄰近見晴懷古步道的停車場常有人抽菸，清潔員每天撿200支以上菸頭都是常有的事。記者林佳彣／攝影
太平山國家森林遊樂區全面禁菸，鄰近見晴懷古步道的停車場常有人抽菸，清潔員每天撿200支以上菸頭都是常有的事。記者林佳彣／攝影

便當 衛生紙 太平山

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