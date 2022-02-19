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人潮湧宜蘭太平山 垃圾如聚寶盆天天上演

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
不少遊客來到太平山，會享用一碗熱呼呼的泡麵。記者林佳彣／攝影
不少遊客來到太平山，會享用一碗熱呼呼的泡麵。記者林佳彣／攝影

宜蘭的太平山國家森林遊樂區向來是國內熱門旅遊景點，每到旺季總是滿滿遊客，去年就算受到疫情影響，入園人數仍達到41萬人次。不過，大量的人潮也帶來驚人的垃圾量，去年一年就有33噸垃圾，儘管清潔廠商定期派員維護公廁、步道、戶外空間等環境整潔，垃圾依然如聚寶盆般天天上演。

太平山國家森林遊樂區位處北台灣，易達性不算難，旅客人數向來維持高檔，疫情前、2019年有50萬6584人次，2020年因國人無法出國，遊園人數更達到近60萬人次，創近5年新高，去年在疫情三級警戒下，整年仍有41萬2834人次到訪。

不過人多，垃圾也跟著變多，特別是在高山，垃圾處理成了一大考驗。根據羅東林管處統計，太平山園區的垃圾量，在2019年、2020年分別為98噸、111噸；去年因疫情封園2個月，住宿降載5成，餐廳也不開放合菜，但垃圾量仍有33噸。

只見太平山莊販賣部，人手一碗泡麵，平日少說上百碗、多則超過兩百碗，加上每日1、20輛遊覽車，每人1個便當，就不難想像。清潔廠商光是載運太平山莊、鳩之澤的垃圾，平時每周就要2趟，旺季最多達5趟，每車垃圾約700公斤。另外還有每桶平均超過百公斤的廚餘，近3年每年也有257桶、204桶、244桶。

「太平山是長程旅遊，期間會累積垃圾，民眾會有個心態，一看到垃圾桶，就趕快清空包包。」林務局羅東林管處育樂課長吳思儀指出，不只遊樂區入口處的摺頁DM、解說牌設立、臉書粉專等文字宣導，步道也「故意」不設垃圾桶，以減少民眾丟垃圾的機會，不希望野生動物來翻找覓食，但還是呼籲自己的垃圾自己帶走。

太平山莊和鳩之澤的垃圾會由清潔廠商每周負責載運下山。記者林佳彣／攝影
太平山莊和鳩之澤的垃圾會由清潔廠商每周負責載運下山。記者林佳彣／攝影
宜太平山國家森林遊樂區向來是國內熱門旅遊景點，去年就算受到疫情影響，入園人數仍達到41萬人次。記者林佳彣／攝影
宜太平山國家森林遊樂區向來是國內熱門旅遊景點，去年就算受到疫情影響，入園人數仍達到41萬人次。記者林佳彣／攝影
太平山國家森林遊樂區去年因疫情封園2個月，住宿降載5成，餐廳也不開放合菜，羅東林管處統計垃圾量雖較前2年少，仍有33噸。記者林佳彣／攝影
太平山國家森林遊樂區去年因疫情封園2個月，住宿降載5成，餐廳也不開放合菜，羅東林管處統計垃圾量雖較前2年少，仍有33噸。記者林佳彣／攝影
太平山莊餐廳高朋滿座。記者林佳彣／攝影
太平山莊餐廳高朋滿座。記者林佳彣／攝影
受限疫情無法出國，國旅人潮大爆發，高山景點更是國人踏青熱門選擇。記者林佳彣／攝影
受限疫情無法出國，國旅人潮大爆發，高山景點更是國人踏青熱門選擇。記者林佳彣／攝影
清潔廠商每周固定載運太平山莊的垃圾。記者林佳彣／攝影
清潔廠商每周固定載運太平山莊的垃圾。記者林佳彣／攝影
太平山莊販賣部外頭設置的垃圾桶常見泡麵碗。記者林佳彣／攝影
太平山莊販賣部外頭設置的垃圾桶常見泡麵碗。記者林佳彣／攝影
太平山莊觀景平台設有垃圾桶。記者林佳彣／攝影
太平山莊觀景平台設有垃圾桶。記者林佳彣／攝影

太平山 疫情 羅東

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