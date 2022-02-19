人潮湧宜蘭太平山 垃圾如聚寶盆天天上演

宜蘭的太平山國家森林遊樂區向來是國內熱門旅遊景點，每到旺季總是滿滿遊客，去年就算受到疫情影響，入園人數仍達到41萬人次。不過，大量的人潮也帶來驚人的垃圾量，去年一年就有33噸垃圾，儘管清潔廠商定期派員維護公廁、步道、戶外空間等環境整潔，垃圾依然如聚寶盆般天天上演。

太平山國家森林遊樂區位處北台灣，易達性不算難，旅客人數向來維持高檔，疫情前、2019年有50萬6584人次，2020年因國人無法出國，遊園人數更達到近60萬人次，創近5年新高，去年在疫情三級警戒下，整年仍有41萬2834人次到訪。

不過人多，垃圾也跟著變多，特別是在高山，垃圾處理成了一大考驗。根據羅東林管處統計，太平山園區的垃圾量，在2019年、2020年分別為98噸、111噸；去年因疫情封園2個月，住宿降載5成，餐廳也不開放合菜，但垃圾量仍有33噸。

只見太平山莊販賣部，人手一碗泡麵，平日少說上百碗、多則超過兩百碗，加上每日1、20輛遊覽車，每人1個便當，就不難想像。清潔廠商光是載運太平山莊、鳩之澤的垃圾，平時每周就要2趟，旺季最多達5趟，每車垃圾約700公斤。另外還有每桶平均超過百公斤的廚餘，近3年每年也有257桶、204桶、244桶。