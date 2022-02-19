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天母SOGO再度緊急閉店清消！明天全日暫停營業

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
遠東SOGO百貨天母店在官方粉絲團發布公告，表示配合政府疫調足跡，從今（19）日下午6點起閉店、進行全店預防性消毒，明（20日）整天也暫停營業，至下周一才會恢復正常營業。記者曾吉松／攝影
遠東SOGO百貨天母店在官方粉絲團發布公告，表示配合政府疫調足跡，從今（19）日下午6點起閉店、進行全店預防性消毒，明（20日）整天也暫停營業，至下周一才會恢復正常營業。記者曾吉松／攝影

稍早遠東SOGO百貨天母店在官方粉絲團發布公告，表示配合政府疫調足跡，從今天（2月19日）下午6點起閉店、進行全店預防性消毒，明天周日（2月20日）整天也暫停營業，至下周一才會恢復正常營業，預計前往的消費者可別白跑一趟。

遠東SOGO百貨天母店的公告全文如下：

配合政府疫調足跡

遠東SOGO百貨天母店

於今日晚間18點閉店

為保障消費者及員工健康，進行全店預防性消毒。

2/19(六)18:00起至2/20(日)全日暫停營業

2/21(一)正常營業

百貨 11:00-21:30

city'super 09:00-21:30

本公司平日均遵守政府防疫規範

落實入店實聯制及全程戴口罩、公共設施加強消毒、員工體溫測量。

不便之處，請多見諒。

遠東SOGO百貨天母店稍早在官方粉絲團發布公告，表示配合政府疫調足跡閉店清消，周日（2月20日）整天也暫停營業。圖／翻攝自遠東SOGO百貨天母店粉絲團
遠東SOGO百貨天母店稍早在官方粉絲團發布公告，表示配合政府疫調足跡閉店清消，周日（2月20日）整天也暫停營業。圖／翻攝自遠東SOGO百貨天母店粉絲團

SOGO 足跡 口罩

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