天母SOGO再度緊急閉店清消！明天全日暫停營業

稍早遠東SOGO百貨天母店在官方粉絲團發布公告，表示配合政府疫調足跡，從今天（2月19日）下午6點起閉店、進行全店預防性消毒，明天周日（2月20日）整天也暫停營業，至下周一才會恢復正常營業，預計前往的消費者可別白跑一趟。

遠東SOGO百貨天母店的公告全文如下：

配合政府疫調足跡 遠東SOGO百貨天母店 於今日晚間18點閉店 為保障消費者及員工健康，進行全店預防性消毒。 2/19(六)18:00起至2/20(日)全日暫停營業 2/21(一)正常營業 百貨 11:00-21:30 city'super 09:00-21:30 本公司平日均遵守政府防疫規範 落實入店實聯制及全程戴口罩、公共設施加強消毒、員工體溫測量。 不便之處，請多見諒。