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天母SOGO再度緊急閉店清消！明天全日暫停營業
稍早遠東SOGO百貨天母店在官方粉絲團發布公告，表示配合政府疫調足跡，從今天（2月19日）下午6點起閉店、進行全店預防性消毒，明天周日（2月20日）整天也暫停營業，至下周一才會恢復正常營業，預計前往的消費者可別白跑一趟。
遠東SOGO百貨天母店的公告全文如下：
配合政府疫調足跡
遠東SOGO百貨天母店
於今日晚間18點閉店
為保障消費者及員工健康，進行全店預防性消毒。
2/19(六)18:00起至2/20(日)全日暫停營業
2/21(一)正常營業
百貨 11:00-21:30
city'super 09:00-21:30
本公司平日均遵守政府防疫規範
落實入店實聯制及全程戴口罩、公共設施加強消毒、員工體溫測量。
不便之處，請多見諒。
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