不孕症名醫等待肺臟移植續命 臉書發文感謝不低頭認命

不孕症名醫、新光醫院婦產科醫師林禹宏四年前罹患血癌，一度接受兒子骨髓移植而康復，但去年出現排斥反應影響肺功能，今年2月5日裝上葉克膜，在台大醫院等待肺臟移植續命。林禹宏今在臉書發文說，這段時間收到許多認識或不認識的朋友的祝福、分享、集氣，在此一併致謝，並說當自己成為病人，更不該低頭認命，要創造自己的命運，並寫下「我愛你們」。

林禹宏今天於臉書發文說，女兒2月5日在FB發的一篇鼓勵器官捐贈的貼文，引起社會廣泛的討論。所謂成功不必在我，不管結果如何，一旦器官捐贈形成風氣，可以讓更多病人得到重生的機會，也算是功德一件。

「這段時間禹宏也收到許多認識或不認識的朋友的祝福、分享、集氣，在此一併致謝。許多人看到文章決定簽署器官捐贈同意書，就如同女兒所寫的，每個人的一點點都可能是拯救一個生命的關鍵。」

林禹宏說，他在裝置葉克膜後身體狀況逐漸好轉。之前由於肺臟功能衰退，體內的二氧化碳無法順利排出，累積的二氧化碳造成器官，尤其是腦和心臟功能惡化。在葉克膜取代肺臟功能後，二氧化碳恢復正常，器官功能逐漸改善。

但是裝置葉克膜的「好轉」只是假象，葉克膜也可能有許多併發症，例如：溶血、出血、血栓、感染、肢體末端缺血，甚至導致截肢。葉克膜無法長期使用，必須儘快完成移植手術。

台灣法律對器官分配順序有嚴謹的規範，等了快一年的時間，現在只待有緣人；台大醫院的手術成功率有百分之九十幾，距離終點線真的只差一點點。希望能早日接受肺臟移植，開啟我的第二次重生之路，也開啟社會對器官捐贈更多的對話與認同。

「女兒昨晚傳給我一首詩 “Do not go gentle into that good night” 鼓勵我。發文不一定會縮短等待器官的時間，分享貼文也不一定馬上就會看到改變，但就像面對棘手的病人不會輕易放棄，當自己成為病人，更不該低頭認命，要創造自己的命運。」

林禹宏女兒林俐吟也在隨後1小時發文指出，兩週前用爸爸帳號發文，隔天一起床看到竟然有上萬人響應，和很多媒體的推廣，很感動器官捐贈議題能受到這麼大的關注。

每一個分享與願意，不只對我們家，也對台灣10335個正等待重生機會的家庭意義非凡。

「就像面對棘手的病人不會輕易放棄，當自己成為病人，更不該低頭認命，要創造自己的命運。」

Do not go gentle into that good night.