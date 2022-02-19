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獨／部分負擔調整下周五研議 健保署備妥簡報事前溝通

聯合報 / 記者沈能元／台北即時報導
部分負擔調整下周五研議，健保署為讓調整案順利進行，備妥簡報事前溝通。 圖／本報資料照片
部分負擔調整下周五研議，健保署為讓調整案順利進行，備妥簡報事前溝通。 圖／本報資料照片

健保部分負擔調整勢在必行，下周五健保會將進行討論，包含急診、藥品、檢驗檢查、慢性處方箋部分負擔等。健保署規畫部分調漲，但也有部分調降，避免造成民眾經濟負擔卻又「有感」。據了解，健保署為順利推動部分負擔，日前曾向立法委員、專家提供部分負擔簡報資料，說明調整部分負擔的改革理念、背景及可能的方案及影響。

李伯璋說，擔任健保署長5年9個月，立法委員們對他都十分友善，且有許多委員認為，「部分負擔該調就要調，這是不分黨派的」，因此，為讓委員們了解部分負擔規畫及調整方向，有先提供相關資料給予委員們參考，但未提供調整方案的詳細數字，這部分將於下周五再向健保會委員公布。

「下周五健保會議討論，他會以最誠實的態度，向健保會委員說明，目前所觀察目前健保的現況。」李伯璋說，若部分負擔有需要修訂的地方，也會依委員們意見進行修訂，一起努力讓台灣的醫療環境更完整、更健康。

李伯璋以「一生懸命」的態度改革健保部分負擔，期待經由使用者付費，改變民眾就醫行為，減少醫院檢驗檢查、開藥。他說，調整急診等部分負擔，可讓醫師對有醫療需求的病人花費更多時間，增進醫病關係，衛福部長陳時中曾在部分負擔研議會議上說，不能讓民眾「因病而貧」或「因貧而病」，而這是健保署、醫界及病人的共同責任。

健保 李伯璋

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