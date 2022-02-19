寒流來了！ 19縣市低溫特報急凍剩10度 挾雨冷到下周一

•中央氣象局針對19縣市發布今晚至下周一上午的低溫特報。氣象局說，寒流南下，加上華南雲雨區東移，今起各地明顯轉濕冷。今晚起至下周一上午間台中以北、宜蘭及金門有持續10度、馬祖有持續6度左右或以下氣溫發生機率。台南、嘉義、雲林、彰化、南投、花蓮及澎湖亦有10度以下氣溫發生機率。

2022-02-19 17:56