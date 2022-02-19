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寒流來了！ 19縣市低溫特報急凍剩10度 挾雨冷到下周一

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
19縣市低溫特報。圖／氣象局
19縣市低溫特報。圖／氣象局

中央氣象局針對19縣市發布低溫特報。氣象局說，寒流南下，加上華南雲雨區東移，今起各地明顯轉濕冷。今晚起至下周一上午間台中以北、宜蘭及金門有持續10度、馬祖有持續6度左右或以下氣溫發生機率。明天到下周一上午間台南、嘉義、雲林、彰化、南投、花蓮及澎湖亦有10度以下氣溫發生機率。

以下為今晚至下周一上午低溫區域為橙色燈號（非常寒冷）：

基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、宜蘭縣、金門縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。

黃色燈號（寒冷）：

彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、花蓮縣、澎湖縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

嘉義

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