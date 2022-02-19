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石門水庫第2艘抽泥船投入作業 有助水庫回春

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園石門水庫籌備多時的第2艘抽泥船，昨已完成組裝測試投入抽泥作業。圖／北水局提供
桃園石門水庫籌備多時的第2艘抽泥船，昨已完成組裝測試投入抽泥作業。圖／北水局提供

桃園石門水庫籌備多時的第2艘抽泥船，已完成組裝測試投入抽泥作業，預估1年的抽泥量可達360萬立方公尺，期望第2艘抽泥船有助於水庫累積淤泥逐年減少，水庫壽命延長。

經濟部水利署北區水資源局指出，各清淤方法中，抽泥船是較不受水位高低影響，幾乎可全年作業。第2艘抽泥船是全新組裝，抽泥船從去年6月陸續組裝，將一個個零件於水庫水面上焊接完成，除改善設備佈設，也加大馬力，提高效率，依契約規定進行試車，流量、含泥率皆符合要求，現加入抽泥行列，將可穩定提升水庫清淤量，應可達到今年抽泥360萬立方公尺目標量。

北水局表示，水庫的淤積量約有1億立方公尺，並有3成的淤積量，期望抽泥量能高於每年颱風帶進來的淤沙量，讓水庫淤積逐年降低，增加水庫的蓄水量，讓水庫逐漸回春。

目前石門水庫仍是高於滿水位，為245.04公尺高於滿水位4公分，有效蓄水量19765.76萬立方公尺，除了滿足農灌所需水源，民生等用水也可以穩定供水，今年相較近5年同期平均蓄水量多了6000萬噸下，不會造成缺水危機。

石門水庫 桃園

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