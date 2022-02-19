基隆客家天穿日文化料理上桌 粄圓設計創意拼圖競賽

基隆市文化局今天舉辦客家天穿日活動，吸引眾多客家鄉親及市民朋友到場，為發揚天穿日的傳統，有傳統服飾表演等，基隆市客家同鄉會還特別以粄圓為主題，設計創意拼圖競賽，並示範客家鹹粄圓料理。

現場包括客家文化導覽、活動體驗及相關藝文展演，市長林右昌感謝大家不畏風雨的熱情投入，他說，天穿日是客家最重要的節日，雖然北台灣天氣很冷，但整個市民廣場擠滿熱情的客家鄉親，希望藉由天穿日的活動，結合家庭與社區，讓年輕一輩的朋友能共同參與傳承。

文化局長陳靜萍介紹天穿日典故來自女媧補天的故事，客家人每年到了農曆正月二十日，就會利用年節留下的甜粄，煎炸或搓成小團，插上針線祭拜女媧娘娘，感謝女媧煉石補天救蒼生的偉大慈悲與愛心，天穿日擴大引申為「減碳、環保、樂活」等豐富意涵。

基隆市客家同鄉會今年以粄圓為主題，設計創意拼圖競賽，示範客家鹹粄圓料理，另外也聘請醬菜達人示範手作醃製蘿蔔，更辦理二手衣公益義賣，讓參與民眾體驗客家人感念女媧慈悲愛心的傳統，並體會減碳環保愛地球的重要性。