澎湖花火節早鳥57折、花火船買1送1 這裡「保證有房」

每年一房難求的「澎湖國際海上花火節」，今年邁入20周年更為盛大，預將於4月25日起至6月30日璀璨綻放，旅遊業者看好商機，推出各樣早鳥優惠，不僅折扣下殺，還「保證有房」。

深度旅遊電商平台KKday「瘋玩澎湖」開跑，首波祭出雙重早鳥優惠，包括花火船買1送1、澎湖商品早鳥優惠57折起：另推出瘋玩澎湖的最新攻略，主打4大路線，包括海上賞花火的各種玩法、無人島跳島秘境、闔家網美不下水、痛風海鮮吃到飽。

KKday分析，每年4月到9月進入離島旅遊旺季，今年澎湖花火節20周年擴大舉辦的聲勢帶動下，站上澎湖商品的流量已成長三倍，預計整體銷售將比往年成長三成以上。展望今年第二、三季離島旺季商機，KKday目標上架超過300支離島旅遊商品，全年度離島旅遊將上看15萬人次。

今年澎湖花火節除了施放24場次煙火表演，加碼於4月16日推出遊行活動、點亮「花火20澎湖光塔」外，同時將施放今年首場澎湖限定無人機花火秀。雄獅旅遊為迎接此波出遊熱潮，推出澎湖花火節「保證有房」團體及自由行商品，包含五星級福朋喜來登酒店、峇厘島風元泰大飯店、安泊海景旅店等，帶旅客輕鬆享受最美的海上煙花。