快訊

地點滿滿6張！北市宗教群聚案足跡揭曉 醫院、餐廳、捷運都去過

比照美國解除口罩令？陳時中否認全面解禁：將有限度限制

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全台賞花特搜 盤點2022年度代表色的「5大時尚花海」

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
仙氣十足的紫藤花與阿里山高聳的山脈交互點綴，展現充滿活力的樣貌。圖／嘉義縣政府提供
仙氣十足的紫藤花與阿里山高聳的山脈交互點綴，展現充滿活力的樣貌。圖／嘉義縣政府提供

國際色彩權威Pantone每年都會發表年度代表色，去年底公布2022的年度代表色為「長春花藍」，包括藍色的特質又保留紫紅色的基調，展現機靈愉悅的態度和充滿活力的面貌；以此加上Pantone為2022春夏季紐約時裝周挑選出的暗影紅、蛛絲粉、黃水仙、白雪公主等流行色，一時間，社群全被Pantone流行色洗版。

春暖花開，賞花也可以跟著時尚腳步，以下盤點Klook推薦的5大賞花熱點。

阿里山賞紫藤／長春花藍色

到阿里山除了賞櫻，也可同步收攬Pantone年度代表色「長春花藍」相近的浪漫紫藤花，仙氣十足的紫藤花與阿里山高聳的山脈交互點綴，展現出機靈、愉悅且充滿活力的樣貌，在春天搭上森林小火車造訪阿里山沼平公園、阿里山慈雲寺、阿里山工作站前等多處，前往紫藤花海中拍下屬於自己的夢幻美照。

●九族文化村璀璨夜櫻／暗影紅色

「九族櫻花祭」是台灣唯一獲得日本海外賞櫻名所認證的賞櫻勝地，園區內不僅種植5千多株的櫻花，更精心打造日式風格造景，晚上的夜櫻，還帶有時尚感Pantone的「暗影紅」色，在夜幕中被燈光灑照的櫻花林，倒映在湖面，宛若置身日本。

●陽明山賞櫻／蛛絲粉色

柔美的Pantone「蛛絲粉」色調不僅有滿滿的少女感，還帶點清新也如雲朵般輕柔夢幻，大自然中的櫻花，也剛好有著相近的粉嫩夢幻色調，四季都有不同樣貌的陽明山，春天開滿櫻花，同時也是迎接杜鵑花、桃花、茶花、野牡丹等花卉盛開的季節，沿路開展的深淺粉紅色花朵，隨手拍攝都是一幅美照！

●台南億載公園黃花風鈴木／黃水仙色

台南億載金城旁的億載公園，是黃花風鈴木賞花景點之一，每到3月初，金色花海綻放，漫步在護城河畔，沿途欣賞著黃花風鈴木與河面的倒影，非常浪漫。黃花風鈴木盛開時，通常沒有綠葉相襯，純粹的金黃色花海更顯壯觀，與Pantone「黃水仙」色相近，顏色雖亮但不會過於浮誇，給人滿滿愉悅感。

●白藤花與油桐花接力綻放／如「白雪公主」色的花世界

武陵農場除了是著名的賞櫻景點，在春天也能欣賞到夢幻稀有的白藤花，園內種植百棵樹齡超過30年的白藤花，花量豐沛且香味濃郁，在山頭形成美麗的白藤花海，令人宛如置身Pantone「白雪公主」色純淨的世界中；而位在苗栗三義，隱身在茂盛蒼翠林蔭裡，有著古色古香建築風格的卓也小屋度假園區，也擁有許多雪白色的油桐花，充滿歐風牛角村花園風格，彷彿走入浪漫白雪童話之中。

四季景觀多變的陽明山，是喜愛粉嫩色系的少女們不可錯過的打卡景點。圖／Klook提供
四季景觀多變的陽明山，是喜愛粉嫩色系的少女們不可錯過的打卡景點。圖／Klook提供
苗栗三義的卓也小屋度假園區內，擁有許多雪白色的油桐花。圖／摘自卓也小屋臉書
苗栗三義的卓也小屋度假園區內，擁有許多雪白色的油桐花。圖／摘自卓也小屋臉書
九族文化村是台灣唯一獲得日本海外賞櫻名所認證的賞櫻勝地。圖／Klook提供
九族文化村是台灣唯一獲得日本海外賞櫻名所認證的賞櫻勝地。圖／Klook提供
春天到台南億載金城踏青，漫步黃花風鈴木的金黃花海下。圖片授權：IG @lao_maio
春天到台南億載金城踏青，漫步黃花風鈴木的金黃花海下。圖片授權：IG @lao_maio

風鈴木 阿里山 賞櫻

延伸閱讀

新北太極嶺追櫻遠眺無敵山景 二格路櫻林吸睛

櫻花季寒流到 武陵農場：降雪機率不高對賞花影響不大

阿里山歲時生活節登場 奮起湖老街華燈初上、春風微醺

阿里山公路沿途景點櫻花綻放 攝影家：賞櫻好時機

相關新聞

寒流下午襲台將非常寒冷 鄭明典一張圖看台灣變凍番薯

「報天氣 - 中央氣象局」粉專表示，入冬首波寒流今天來報到，各地又冷又濕，氣象局已發布低溫特報，民眾注意保暖。全台有雨，...

全台賞花特搜 盤點2022年度代表色的「5大時尚花海」

國際色彩權威Pantone每年都會發表年度代表色，去年底公布2022的年度代表色為「長春花藍」，包括藍色的特質又保留紫紅...

石門水庫第2艘抽泥船投入作業 有助水庫回春

桃園石門水庫籌備多時的第2艘抽泥船，已完成組裝測試投入抽泥作業，預估1年的抽泥量可達360萬立方公尺，期望第2艘抽泥船有...

機組員爭取縮短居檢天數、增自宅檢疫 醫師專家一面倒反對

世界各國都已陸續解封，中央流行疫情指揮中心也力拚3月中旬可望鬆綁邊境，檢疫改為10天居檢、7天自主健康管理。長期在執勤、居檢、加強自主健康管理中不斷輪迴的航空機組員返台檢疫，是否也可能同步調整？航空公司與工會正極力爭取鬆綁，公衛學者卻認為「母湯喔」。

她一降落帛琉就被熱情歡迎 為推旅遊年飛5趟…起初連報價單都拿不到

邊境封鎖的2021年，出國旅遊成了奢侈的想法，不少旅遊業人員面臨裁員、降薪，只能選擇轉職，但酷遊天國際旅行社（KKday）副理武傳鳳，卻在旅遊業一片慘澹下，仍堅持國際旅遊推廣，不只工作，連休假也帶著家人飛帛琉，光是去年就飛了帛琉5趟，把唯一一條國外旅遊產品從零開始經營，到送客穩定，也從被一開始被當地業者拒絕，現在只要她飛帛琉，飯店人員還會對她說「Welcome back」。

【投資下一代／下】私校像萬能保母更是升學保證 家長寧花大錢也要搶送

少子化浪潮下，私校國中部卻能突圍，許多私立中學官網上，貼著錄取第一志願的好消息，吸引父母把孩子送進來。家長把孩子送私校，無非是為了直升或跨區考上名校，但要進入私校，不少都有入學考試，小六生要懂國學和古典文學，英語要會國二程度的未來式，都是公立國小不會教的內容，不超前部署根本進不去；即使考上，私校課程進度總是超前，不複習會趕不上別人，挫折感反而大。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。