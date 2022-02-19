全台賞花特搜 盤點2022年度代表色的「5大時尚花海」
國際色彩權威Pantone每年都會發表年度代表色，去年底公布2022的年度代表色為「長春花藍」，包括藍色的特質又保留紫紅色的基調，展現機靈愉悅的態度和充滿活力的面貌；以此加上Pantone為2022春夏季紐約時裝周挑選出的暗影紅、蛛絲粉、黃水仙、白雪公主等流行色，一時間，社群全被Pantone流行色洗版。
春暖花開，賞花也可以跟著時尚腳步，以下盤點Klook推薦的5大賞花熱點。
●阿里山賞紫藤／長春花藍色
到阿里山除了賞櫻，也可同步收攬Pantone年度代表色「長春花藍」相近的浪漫紫藤花，仙氣十足的紫藤花與阿里山高聳的山脈交互點綴，展現出機靈、愉悅且充滿活力的樣貌，在春天搭上森林小火車造訪阿里山沼平公園、阿里山慈雲寺、阿里山工作站前等多處，前往紫藤花海中拍下屬於自己的夢幻美照。
●九族文化村璀璨夜櫻／暗影紅色
「九族櫻花祭」是台灣唯一獲得日本海外賞櫻名所認證的賞櫻勝地，園區內不僅種植5千多株的櫻花，更精心打造日式風格造景，晚上的夜櫻，還帶有時尚感Pantone的「暗影紅」色，在夜幕中被燈光灑照的櫻花林，倒映在湖面，宛若置身日本。
●陽明山賞櫻／蛛絲粉色
柔美的Pantone「蛛絲粉」色調不僅有滿滿的少女感，還帶點清新也如雲朵般輕柔夢幻，大自然中的櫻花，也剛好有著相近的粉嫩夢幻色調，四季都有不同樣貌的陽明山，春天開滿櫻花，同時也是迎接杜鵑花、桃花、茶花、野牡丹等花卉盛開的季節，沿路開展的深淺粉紅色花朵，隨手拍攝都是一幅美照！
●台南億載公園黃花風鈴木／黃水仙色
台南億載金城旁的億載公園，是黃花風鈴木賞花景點之一，每到3月初，金色花海綻放，漫步在護城河畔，沿途欣賞著黃花風鈴木與河面的倒影，非常浪漫。黃花風鈴木盛開時，通常沒有綠葉相襯，純粹的金黃色花海更顯壯觀，與Pantone「黃水仙」色相近，顏色雖亮但不會過於浮誇，給人滿滿愉悅感。
●白藤花與油桐花接力綻放／如「白雪公主」色的花世界
武陵農場除了是著名的賞櫻景點，在春天也能欣賞到夢幻稀有的白藤花，園內種植百棵樹齡超過30年的白藤花，花量豐沛且香味濃郁，在山頭形成美麗的白藤花海，令人宛如置身Pantone「白雪公主」色純淨的世界中；而位在苗栗三義，隱身在茂盛蒼翠林蔭裡，有著古色古香建築風格的卓也小屋度假園區，也擁有許多雪白色的油桐花，充滿歐風牛角村花園風格，彷彿走入浪漫白雪童話之中。
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