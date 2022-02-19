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寒流下午襲台將非常寒冷 鄭明典一張圖看台灣變凍番薯

聯合報 / 記者曹悅華邱瓊玉／台北即時報導
寒流來襲，出門民眾感受到寒冷。記者曾吉松／攝影
寒流來襲，出門民眾感受到寒冷。記者曾吉松／攝影

「報天氣 - 中央氣象局」粉專表示，入冬首波寒流今天來報到，各地又冷又濕，氣象局已發布低溫特報，民眾注意保暖。全台有雨，北海岸持續大雨。今天下午氣溫下降，今晚至下周一各地非常寒冷。

明天至下周一晨最冷，各地、澎湖低溫下探10-12度，西部、宜花局部10度以下，金門6度、馬祖4度。中央氣象局長鄭明典在臉書分享明天晚上8時的氣溫預報圖，圖中大半個台灣藍色系，是11度以下的低溫區。

氣象局說，今天寒流南下，中部以北、東北部及東部地區天氣明顯轉冷，其他地區早晚亦冷，明天、下周一寒流影響，各地天氣非常寒冷；華南雲雨區東移影響，今天北部及東北部地區有雨，中部及東部地區有局部短暫雨，其他地區亦將轉為有短暫雨，明天、下周一各地為有雨的天氣。

今晚起至明天中部以北、東北部及東部地區有局部大雨，下周一基隆北海岸及東北部地區仍有大雨發生的機率。

入冬首波寒流來襲。圖／氣象局提供
入冬首波寒流來襲。圖／氣象局提供
明天晚上8時的氣溫預報圖。圖／取自鄭明典臉書
明天晚上8時的氣溫預報圖。圖／取自鄭明典臉書

氣象局

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