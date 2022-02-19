南投觀光熬過春節疫情 228連假住宿率回溫達9成

國內新冠疫情升溫，讓南投縣春節觀光旅遊受波及，清境、日月潭旅宿出現2到3成退訂。還好，南投縣未出現確診案例，加上北市等微解封，疫情有緩解跡象，南投縣228連假住宿率相當熱絡，平均訂房已有8成，但確診案例上下起伏，觀光業者心中忐忑，希望政府做好防疫，以免觀光業再遭重創。

「春節期間，最怕防疫警戒升到第三級，不只春節檔期退訂，今年大概也別玩了」清境地區林姓民宿業者說，新冠疫情在春節前出現群聚感染，原本春節連假住宿都已客滿，但疫情一傳出後，還是有部分旅客退訂，讓他每天都緊注意疫情變化，就怕疫情再度升溫，或升到三級警戒，不只出現退訂潮，民眾不敢出門，今年旅遊業就糟了。

南投縣觀光處長陳志賢說，今年春節旅遊以日月潭、清境最佳，住宿率有7到8成，旅宿業產值2億5000萬元，但因為疫情觀光業還是受到衝擊。還好目前有趨緩跡象，且南投旅遊以戶外風景區為主，應會有不少遊客會到南投旅遊踏青健身。

南投縣旅館公會理事長李吉田說，南投觀光業這兩年因疫情低迷，最近疫情微解封，國旅再度活絡，228檔期，26日住宿率已達9成，27日也有8成，較前兩年明顯回升。

政府放寬國外旅客入境，但因為仍須檢疫，預計今年國外旅客數量不會高，觀光業仍以國旅為主，隨著疫苗注射率普及、疫情趨緩，觀光業熬過兩個寒冬，終於等到春燕歸來跡象。