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南投觀光熬過春節疫情 228連假住宿率回溫達9成

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投縣平安度過疫情，春節期間住宿率穩定，228連假遊客住宿率也回溫已有8、9成。記者江良誠／攝影
南投縣平安度過疫情，春節期間住宿率穩定，228連假遊客住宿率也回溫已有8、9成。記者江良誠／攝影

國內新冠疫情升溫，讓南投春節觀光旅遊受波及，清境、日月潭旅宿出現2到3成退訂。還好，南投縣未出現確診案例，加上北市等微解封，疫情有緩解跡象，南投縣228連假住宿率相當熱絡，平均訂房已有8成，但確診案例上下起伏，觀光業者心中忐忑，希望政府做好防疫，以免觀光業再遭重創。

「春節期間，最怕防疫警戒升到第三級，不只春節檔期退訂，今年大概也別玩了」清境地區林姓民宿業者說，新冠疫情在春節前出現群聚感染，原本春節連假住宿都已客滿，但疫情一傳出後，還是有部分旅客退訂，讓他每天都緊注意疫情變化，就怕疫情再度升溫，或升到三級警戒，不只出現退訂潮，民眾不敢出門，今年旅遊業就糟了。

南投縣觀光處長陳志賢說，今年春節旅遊以日月潭、清境最佳，住宿率有7到8成，旅宿業產值2億5000萬元，但因為疫情觀光業還是受到衝擊。還好目前有趨緩跡象，且南投旅遊以戶外風景區為主，應會有不少遊客會到南投旅遊踏青健身。

南投縣旅館公會理事長李吉田說，南投觀光業這兩年因疫情低迷，最近疫情微解封，國旅再度活絡，228檔期，26日住宿率已達9成，27日也有8成，較前兩年明顯回升。

政府放寬國外旅客入境，但因為仍須檢疫，預計今年國外旅客數量不會高，觀光業仍以國旅為主，隨著疫苗注射率普及、疫情趨緩，觀光業熬過兩個寒冬，終於等到春燕歸來跡象。

Omicron疫情不少民眾與確診者足跡重疊遭匡列、隔離，卻需自費住防疫旅館，有民眾不掃實名制以免遭隔離，成了防疫漏洞，疫情指揮中心昨天宣布，遭匡列隔離民眾費用由政府支應。李吉田說，希望政府在防疫措施上規畫更周延，畢竟防疫牽一髮而動全身，就怕再有意外出現大規模感染，稍微有點回溫的觀光業，又再度面臨寒冬。

南投縣平安度過疫情，春節期間住宿率穩定，228連假遊客住宿率也跟著回溫已有8、9成。記者江良誠／攝影
南投縣平安度過疫情，春節期間住宿率穩定，228連假遊客住宿率也跟著回溫已有8、9成。記者江良誠／攝影

疫情 南投 春節

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