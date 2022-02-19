天穿活動明新北客家園區登場 虎年裝扮換禮券

天穿日源於「女媧煉石補天」的神話故事，是客家族群的重要節日，新北市客家局明日在新北市客家文化園區舉辦「111年新北市天穿日 玩轉二次元」活動，以角色扮演為主題，規劃祭天儀式、創意補天、天穿任務、藍染手作等活動，以虎年意象或COSPLAY裝扮，結合園區場景上傳臉書，可獲200元禮券，限額150名。

為感念女媧煉石補天，庇佑蒼生免於災難，明上午新北市客家文化園區舉行祭天儀式，遵循古禮並以客語祭祀。創意補天規劃結合角色扮演元素，如劍俠情緣、陰陽師等主題，於活動現場營造出各式的補天場景，邀請「COSPLAY創意補天徵件」的得獎Coser登場，成為活動中拍照打卡亮點。

天穿任務則以「五色石補天穿」為背景，結合客語教學元素，邀請全民透過闖關，認識天穿日內涵及客家文化，完成闖關者可以獲得今年度特製虎年悠遊卡，可愛的老虎結合客家意象大呼「當慶」（客語很讚），除闖關遊戲，活動當天還有兩梯次藍染手作可體驗。