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天穿活動明新北客家園區登場 虎年裝扮換禮券

聯合報 / 記者李定宇／新北即時報導
COSPLAY創意補天徵件金獎《劍俠情緣五毒教》。圖／新北市客家局提供
COSPLAY創意補天徵件金獎《劍俠情緣五毒教》。圖／新北市客家局提供

天穿日源於「女媧煉石補天」的神話故事，是客家族群的重要節日，新北市客家局明日在新北市客家文化園區舉辦「111年新北市天穿日 玩轉二次元」活動，以角色扮演為主題，規劃祭天儀式、創意補天、天穿任務、藍染手作等活動，以虎年意象或COSPLAY裝扮，結合園區場景上傳臉書，可獲200元禮券，限額150名。

為感念女媧煉石補天，庇佑蒼生免於災難，明上午新北市客家文化園區舉行祭天儀式，遵循古禮並以客語祭祀。創意補天規劃結合角色扮演元素，如劍俠情緣、陰陽師等主題，於活動現場營造出各式的補天場景，邀請「COSPLAY創意補天徵件」的得獎Coser登場，成為活動中拍照打卡亮點。

天穿任務則以「五色石補天穿」為背景，結合客語教學元素，邀請全民透過闖關，認識天穿日內涵及客家文化，完成闖關者可以獲得今年度特製虎年悠遊卡，可愛的老虎結合客家意象大呼「當慶」（客語很讚），除闖關遊戲，活動當天還有兩梯次藍染手作可體驗。

新北市客家局表示，傳統及創新結合賦予客家天穿日全新意象，邀請民眾明天到新北市客家文化園區親身參與，協助《劍俠情緣》信奉女媧的五毒教及《陰陽師》的帝釋天共同創意補天。另外活動當天以虎年意象或COSPLAY裝扮參加者，只要結合園區場景拍照上傳至個人臉書，就可獲得200元禮券，限額150名，兌完為止。

新北市客家局明日在新北市客家文化園區舉辦「111年新北市天穿日 玩轉二次元」活動。圖／新北市客家局提供
新北市客家局明日在新北市客家文化園區舉辦「111年新北市天穿日 玩轉二次元」活動。圖／新北市客家局提供
遵循古禮祭天儀式。圖／新北市客家局提供
遵循古禮祭天儀式。圖／新北市客家局提供

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