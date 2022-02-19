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櫻花季寒流到 武陵農場：降雪機率不高對賞花影響不大

聯合報 / 記者劉柏均／台中即時報導
「明福亭」為武陵農場內賞櫻密境之一，櫻花季期間施行流量管制，僅有通行證遊客才可上山入場。圖／武陵農場提供
「明福亭」為武陵農場內賞櫻密境之一，櫻花季期間施行流量管制，僅有通行證遊客才可上山入場。圖／武陵農場提供

中央氣象局發布低溫特報，因寒流南下，今天下午開始逐漸降溫，最低溫將落在明後兩天。時至櫻花季期間，有民眾擔心是否會影響櫻花狀況？對此，武陵農場胡發韜表示，櫻花花瓣禦寒能力好，影響不大。

武陵農場副場長胡發韜表示，依照氣象預報判斷，目前農場降雪機率不高，過往經驗，最低溫約在凌晨3時許，若真降雪，時間也不長，待至上午7時左右，天亮陽光出現後，積雪也已融化，預估對賞花及交通狀況影響不大。

胡發韜說，櫻花花瓣禦寒能力好，受寒流影響不大，但若低溫持續1至2天，花瓣就會呈現半透明狀態，若因而凍傷，隔2天後顏色就會轉為較深，呈現桃紅色，故花色狀況要到23日才會較清楚。

武陵農場提醒民眾，近日山上狀況陰天偶有小雨，路況濕滑，自行驅車請減速慢行，備妥雨具、禦寒衣物，出發前留意天氣、山路狀況，並配合公路總局及警方交通管制。

武陵農場今天氣溫約10度，此波寒流南下，場方預估降雪機率低，但降雨機率高，呼籲賞花民眾駕車留意路況。圖／武陵農場提供
武陵農場今天氣溫約10度，此波寒流南下，場方預估降雪機率低，但降雨機率高，呼籲賞花民眾駕車留意路況。圖／武陵農場提供

武陵農場 櫻花季

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