櫻花季寒流到 武陵農場：降雪機率不高對賞花影響不大

中央氣象局發布低溫特報，因寒流南下，今天下午開始逐漸降溫，最低溫將落在明後兩天。時至櫻花季期間，有民眾擔心是否會影響櫻花狀況？對此，武陵農場胡發韜表示，櫻花花瓣禦寒能力好，影響不大。

武陵農場副場長胡發韜表示，依照氣象預報判斷，目前農場降雪機率不高，過往經驗，最低溫約在凌晨3時許，若真降雪，時間也不長，待至上午7時左右，天亮陽光出現後，積雪也已融化，預估對賞花及交通狀況影響不大。

胡發韜說，櫻花花瓣禦寒能力好，受寒流影響不大，但若低溫持續1至2天，花瓣就會呈現半透明狀態，若因而凍傷，隔2天後顏色就會轉為較深，呈現桃紅色，故花色狀況要到23日才會較清楚。