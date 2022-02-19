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屏東熱博夢幻水晶魚區 觀賞魚爭奇鬥豔超吸睛
2022屏東熱帶農業博覽會中，「夢幻水晶魚區」展示6大觀賞魚種類群，還有網美最愛拍照的水晶魚美術館、親子共融的魚花共生DIY及水產市集，加入「屏東好魚LINE@」可兌換限定版萌魚口罩，成為吸睛且高人氣的展區；今、明天在園區屏東農業物產館舉辦4大觀賞魚蝦的觀賞魚競賽，亞洲多國廠商和俱樂部將參賽魚寄運來台參賽，增添熱鬧氣氛。
縣府海洋暨漁業事務所表示，屏東縣為全台養殖漁業之火車頭，觀賞魚養殖占地小、耗水少、產值高更是本縣一大優勢，今年在熱博特別企劃「夢幻水晶魚區」，展示最具特色的觀賞魚，有水母區、球魚區、孔雀魚區、金魚區、慈鯛區及錦鯉區，多達70餘水族缸及展示桶的魚種展示，現場定期有導覽服務，讓民眾可以近距離觀賞，了解水中生物的生活習性。
海漁所說，夢幻水晶魚區，最吸睛的是「馬賽克水母」，正進行光合作用以獲得熱量，在不同環境下體色不同，變化成藍、白、綠、紅等顏色，「紅米奇魚」的尾巴則帶著米奇頭圖樣在魚缸裡漫遊；戶外展區有水晶魚美術館裝置藝術，串連水晶魚標本隨風搖曳，七彩光影彷彿置身海底神宮，石斑魚彩繪邀請小學生在石斑魚模型上彩繪作畫，展現美學的軟實力。
在科技助陣的水產加工食用上，屏東水產市集展售蒲燒鰻、鱸魚水餃、麻辣甲魚、納麴Q10、枝仔冰和鮪魚酥，市集內的「魚花共生DIY」也非常有趣，可親自挑選植栽與觀賞魚，製作屬於自己的居家生態。
今、明天屏東農業物產館2樓舉辦觀賞魚競賽，本屆賽事包括孔雀魚、鬥魚、神仙魚及米蝦等４大觀賞魚、蝦；今年受全球疫情影響，還是有泰國、菲律賓、香港、越南和大陸等國的觀賞魚廠商、俱樂部，將孔雀魚及鬥魚寄運到台灣參賽。
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