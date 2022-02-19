天主教魏主安神父今告別式 饒慶鈴頒褒揚狀

奉獻台東近1甲子的天主教瑞士籍神父魏主安本月13日辭世，享壽91歲，今天舉辦告別彌撒，縣長饒慶鈴頒給榮譽縣民褒揚狀，並依照他身前遺願安葬東海岸小馬教堂墓園。

魏主安神父1963年接受天主教白冷外方傳教會指派，從瑞士坐船到台灣，經過短暫語言學習後到台東就到傳教，為了與台東民眾建立友善關係，他不僅閩南語流利，也能以國語、阿美族語溝通講道、傳福音。

50多年來魏主安與白冷教會神父們在台東各處宣教、興學、幫助弱勢，不僅讓許多台東住民受幫助，他也對台東有著深厚情感，政府感謝他為台灣的付出，2017年頒發中華民國身分證給魏主安，魏主安也引以為傲。

不過，由於魏主安神父健康因年老衰退，於本月13日在台東聖母醫院病逝，享壽91歲。許多人獲知訊息，紛紛為他祝禱，希望他在天靈持續庇佑台東。