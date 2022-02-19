快訊

影／疫情趨緩民眾安心就會出來選？陳時中微點頭這樣說

寒流猛襲下午起急凍 最冷低溫9度、中部以北防大雨

台東大武車站木棉道成安全隱憂 台鐵工務段：考慮移植

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
台鐵局工務處台東工務3月會與大武鄉公所會勘，討論移植大武火車站前木棉樹。記者尤聰光／攝影
台鐵局工務處台東工務3月會與大武鄉公所會勘，討論移植大武火車站前木棉樹。記者尤聰光／攝影

元宵過後，正值木棉樹花開季節，台鐵大武火車站前200公尺木棉道已綻放橘紅花海，美不勝收，不過，附近居民卻不堪其擾，掉落花朵不僅造成摔車，棉絮也造成健康及生活困擾，多次建議移除。台鐵局工務處台東工務表示，3月會與大武鄉公所會勘，討論移植木棉樹。

台鐵局工務處台東工務表示，確實木棉樹花開後產生的問題已造成居民困擾，也多次接獲陳情，但要移植數十棵樹齡超過20年的木棉樹工程浩大，且移植後該種在何處土地上，也是一個問題，這部分下個月會與公所先行會勘後，再討倫後續細節，給居民安全環境。

大武火車站前200公尺的木棉樹，是1992年南迴鐵路通車後栽種，經過10幾年的生長，每棵木棉樹都長得碩大，每到元宵節過後，就會開起橘紅色的花朵，整排看過去非常壯觀美麗，吸引不少遊客到訪拍照取景，因而被稱「南迴最美木棉花道」。

不過，掉落花朵看似美麗的「紅地毯」，卻是當地居民騎車的噩夢，不少人因輪胎壓過軟滑的花朵不慎摔車，且花開後的棉絮，隨風四處飄散，不僅易造成呼吸道的健康問題，棉絮也會附著在衣物及家中，居民必須花時間清除，已多次向相關單位反映移除。

「美麗歸美麗，摔一次車就不美麗了。」大武和平潘姓居民說，自己曾是摔車受害者，現在騎車經過都會提心吊膽，光村莊已有好幾個人有摔車經驗，想去砍樹呢。另有居民說，曝曬在外的衣物，有時候都沾滿棉絮，還得一件一件清除，真的很麻煩又討厭。

台東縣大武火車站前200公尺木棉道已綻放橘紅花海，美不勝收，不過，附近居民卻不堪其擾，掉落花朵不僅造成摔車，棉絮也造成健康及生活困擾。記者尤聰光／攝影
台東縣大武火車站前200公尺木棉道已綻放橘紅花海，美不勝收，不過，附近居民卻不堪其擾，掉落花朵不僅造成摔車，棉絮也造成健康及生活困擾。記者尤聰光／攝影

木棉樹 台鐵 元宵節

延伸閱讀

花蓮公正街商圈雨天濕滑屢摔車 公所改善方式出爐

南投林管處管制丹大林道機車進入 非公務車輛暫緩通行

台東南迴金針山櫻花、大武木棉花開 美不勝收！

男控員警拉人害摔車受傷 警：執法抓通緝犯男趁摔逃跑

相關新聞

寒流猛襲下午起急凍 最冷低溫9度、中部以北防大雨

保暖衣物準備好，天氣將開始快速變寒冷了。中央氣象局說，今天下午寒流南下，由北往南急速轉冷，明天晚上到下周一清晨是最冷的時...

玩刮刮樂「少做一動作」大獎飛走 他捶心肝：真的好嘔

過年期間很多人都會去玩刮刮樂，試試今年自己的手氣。有一名網友最近隨意買了一張200元的刮刮樂，刮的同時才回想起過年間有買過沒檢查仔細，隨手丟掉的刮刮樂，有刮出一個6萬元，但沒有給店員刷條碼檢查，就以為沒中隨手丟掉，「一直想都覺得嘔」。

阿里山歲時生活節登場 奮起湖老街華燈初上、春風微醺

嘉義縣阿里山花季下月登場，春節喜慶將阿里山國家風景區景點奮起湖老街，換上新衣，在眾多燈籠擁簇下閃耀，阿管處昨天在奮起湖，...

台東大武車站木棉道成安全隱憂 台鐵工務段：考慮移植

元宵過後，正值木棉樹花開季節，台鐵大武火車站前200公尺木棉道已綻放橘紅花海，美不勝收，不過，附近居民卻不堪其擾，掉落花...

寒流來襲高山可能降雪 花蓮警提醒行駛雪濘道路4原則

寒流南下全台急凍，中央氣象局預估天氣濕冷，且台南以北、宜蘭低溫下探9度，高山也有降雪可能。台14甲線翠峰至大禹嶺路段今天...

台南七股紅蔥頭「比COVID-19還厲害」 黃偉哲邀大家體驗

台南七股紅蔥頭正盛產，七股區農會今天舉辦紅蔥頭產業文化體驗活動，市長黃偉哲參加開幕、希望特色體驗活動能讓更多人認識七股獨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。