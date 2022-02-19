台東大武車站木棉道成安全隱憂 台鐵工務段：考慮移植
元宵過後，正值木棉樹花開季節，台鐵大武火車站前200公尺木棉道已綻放橘紅花海，美不勝收，不過，附近居民卻不堪其擾，掉落花朵不僅造成摔車，棉絮也造成健康及生活困擾，多次建議移除。台鐵局工務處台東工務表示，3月會與大武鄉公所會勘，討論移植木棉樹。
台鐵局工務處台東工務表示，確實木棉樹花開後產生的問題已造成居民困擾，也多次接獲陳情，但要移植數十棵樹齡超過20年的木棉樹工程浩大，且移植後該種在何處土地上，也是一個問題，這部分下個月會與公所先行會勘後，再討倫後續細節，給居民安全環境。
大武火車站前200公尺的木棉樹，是1992年南迴鐵路通車後栽種，經過10幾年的生長，每棵木棉樹都長得碩大，每到元宵節過後，就會開起橘紅色的花朵，整排看過去非常壯觀美麗，吸引不少遊客到訪拍照取景，因而被稱「南迴最美木棉花道」。
不過，掉落花朵看似美麗的「紅地毯」，卻是當地居民騎車的噩夢，不少人因輪胎壓過軟滑的花朵不慎摔車，且花開後的棉絮，隨風四處飄散，不僅易造成呼吸道的健康問題，棉絮也會附著在衣物及家中，居民必須花時間清除，已多次向相關單位反映移除。
「美麗歸美麗，摔一次車就不美麗了。」大武和平潘姓居民說，自己曾是摔車受害者，現在騎車經過都會提心吊膽，光村莊已有好幾個人有摔車經驗，想去砍樹呢。另有居民說，曝曬在外的衣物，有時候都沾滿棉絮，還得一件一件清除，真的很麻煩又討厭。
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