寒流來襲高山可能降雪 花蓮警提醒行駛雪濘道路4原則

寒流南下全台急凍，中央氣象局預估天氣濕冷，且台南以北、宜蘭低溫下探9度，高山也有降雪可能。台14甲線翠峰至大禹嶺路段今天上午7時雖解除預警性封路，公路單位仍提醒，高山氣候變化迅速，將視情況機動調整管制；對有意衝上合歡山賞雪的民眾，花蓮新城警分局提出山區雪濘道路開車原則，提醒民眾注意，確保安全。

寒流來襲，高山道路可能積雪或路面結冰，公路單位昨晚6時起預警性封閉台14甲線翠峰至大禹嶺（18~41.5公里處）路段，今天上午7時解除，不過仍將視天候及路況機動管制。

新城警分局合歡派出所及南投翠峰所員警長年駐守在合歡山區，今年冬天就協助不少在台14甲線水晶宮路段打滑受困的車輛脫困。因應寒流來襲，警方呼籲，遊客衝上山賞雪的時候，務必做好準備，若是連飄好幾天的雪，山路可能已經厚實結冰，一定要加掛雪鍊。

合歡派出所表示，台14甲線31.5公里至32.8公里（武嶺到松雪樓）間，俗稱水晶宮路段，尤其專指的是最險峻的32公里處，此路段擁有絢麗冰晶山壁及陡峭斜坡，是百車撞壁最驚險之要。

合歡派出所提醒，駕駛人務必先衡量車輛狀況，二驅車、馬力不足老車，載運超重的9人座休旅車、載貨的貨車因性能不足，若經過水晶宮路段看到飄雪，一定要立刻通過，否則一旦形成堆雪，恐怕就難以通過。

若因雪雨夾雜造成道路泥濘濕滑，警方提醒遵守「打低速檔行進」、「行駛道路中央之轍痕，勿走在道路兩側之堆雪處」、「保持3車以上之安全距離，俾利前車打滑後重新找尋操作空間」、「緊盯前方車況，勿在陡坡處形成會車」等原則，確保自身或來車的安全。

此外，低溫可能造成農作物被凍傷，農改場花蓮分場也籲請農友做好防寒措施。秧苗場可留意育苗箱置放區域及綠化場秧苗，以塑膠布或防風網加強保護，若已插秧可灌水保溫；蔬菜類作物可在畦面覆蓋塑膠布或稻草增溫，高海拔的宜蘭大同及花蓮秀林等地可能結霜，發生的隔天應灑水除霜，並剝除凍傷葉片減少罹病。

果園部分，低溫期可引灌溫度較高的地下水保持根溫，若抽地下水噴霧加強防護，必要時可在北面架設防風網。