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台南七股紅蔥頭「比COVID-19還厲害」 黃偉哲邀大家體驗

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台南七股紅蔥頭「比COVID-19還厲害」？黃偉哲邀大家體驗。記者周宗禎／翻攝
台南七股紅蔥頭「比COVID-19還厲害」？黃偉哲邀大家體驗。記者周宗禎／翻攝

台南七股紅蔥頭正盛產，七股區農會今天舉辦紅蔥頭產業文化體驗活動，市長黃偉哲參加開幕、希望特色體驗活動能讓更多人認識七股獨特的鄉村文化、推廣七股在地特色農產。

黃偉哲說，紅蔥頭香氣可以穿透口罩，戴口罩是沒用的，比COVID-19還厲害，實在是個好東西，「這麼好的東西其實這時候應該都賣光了」，台南市紅蔥頭大概占全台 93%，再努力一點有更高的產量，而七股更占全國35%，全台紅蔥頭產量最多在這裡。

他說，台南有眾多的美食小吃如肉燥飯、虱目魚粥都有搭配爆香紅蔥頭，是不可或缺的靈魂食材，同時也富含營養，對身體很好，所以不怕貨比貨。邀請大家趁假日到七股感受在地農村文化特色、大啖美食、發掘小吃的靈魂食材紅蔥頭。

農業局長李建裕表示，南市紅蔥頭種植面積約928公頃，面積約占全台92%，總產量為9455公噸，其中七股區為南市最大產區，種植面積約340公頃，產量約3533公噸，七股因氣候及地質因素，種植紅蔥頭香氣濃郁品質優良，七股區農會以當地農民種植的紅蔥頭，製作生產紅蔥酥油，可用於拌飯、拌麵、滷肉等料理，為料理畫龍點睛、凸顯色香味。

農業局指出，為了讓更多民眾可以認識到紅蔥頭的美味，今年的紅蔥頭產業文化活動，有紅蔥頭料理上菜、農特產品特賣會、大型農機展示及趣味競賽、紅蔥醬DIY活動、七股紅蔥頭體驗之旅，沿途解說、欣賞七股自然生態環境與鹽博館、賞鳥亭、紅樹林等，更帶大家到田裡體驗拔紅蔥頭及手作紅蔥頭風味披薩等活動，還有青農巿集、農特產展售，並提供限量美味的紅蔥虱目魚粥，讓現場民眾排隊換取。另有鮮採紅蔥頭、紅蔥酥油禮盒及虱目魚罐頭禮盒等在地特色產品於現場攤位販售。

台南七股紅蔥頭「比COVID-19還厲害」？黃偉哲邀大家體驗。記者周宗禎／翻攝
台南七股紅蔥頭「比COVID-19還厲害」？黃偉哲邀大家體驗。記者周宗禎／翻攝
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