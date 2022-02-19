台南七股紅蔥頭「比COVID-19還厲害」 黃偉哲邀大家體驗

台南七股紅蔥頭正盛產，七股區農會今天舉辦紅蔥頭產業文化體驗活動，市長黃偉哲參加開幕、希望特色體驗活動能讓更多人認識七股獨特的鄉村文化、推廣七股在地特色農產。

黃偉哲說，紅蔥頭香氣可以穿透口罩，戴口罩是沒用的，比COVID-19還厲害，實在是個好東西，「這麼好的東西其實這時候應該都賣光了」，台南市紅蔥頭大概占全台 93%，再努力一點有更高的產量，而七股更占全國35%，全台紅蔥頭產量最多在這裡。

他說，台南有眾多的美食小吃如肉燥飯、虱目魚粥都有搭配爆香紅蔥頭，是不可或缺的靈魂食材，同時也富含營養，對身體很好，所以不怕貨比貨。邀請大家趁假日到七股感受在地農村文化特色、大啖美食、發掘小吃的靈魂食材紅蔥頭。

農業局長李建裕表示，南市紅蔥頭種植面積約928公頃，面積約占全台92%，總產量為9455公噸，其中七股區為南市最大產區，種植面積約340公頃，產量約3533公噸，七股因氣候及地質因素，種植紅蔥頭香氣濃郁品質優良，七股區農會以當地農民種植的紅蔥頭，製作生產紅蔥酥油，可用於拌飯、拌麵、滷肉等料理，為料理畫龍點睛、凸顯色香味。