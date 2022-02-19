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寒流猛襲下午起急凍 最冷低溫9度、中部以北防大雨

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寒流猛襲下午起急凍 最冷低溫9度、中部以北防大雨

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
寒流即將來襲。記者林澔一／攝影
寒流即將來襲。記者林澔一／攝影

保暖衣物準備好，天氣將開始快速變寒冷了。中央氣象局說，今天下午寒流南下，由北往南急速轉冷，明天晚上到下周一清晨是最冷的時間，台南以北、宜蘭低溫下探9度。全台濕冷有雨，中部以北甚至要留意大雨。高山則有望降雪。

氣象局氣象預報員張承傳說，上午苗栗以北高溫17到18度，台中到台南、宜花19到21度，高屏台東24到25度，下午開始受到寒流南下影響，中部以北、東北部氣溫明顯下降，高溫僅13到15度，轉冷的感覺很明顯。

張承傳說，強冷空氣將影響到後天，但明晚到後天清晨是最冷時間點，台南以北、宜蘭低溫下探9到11度，高屏花東12到14度，空曠地區再低1、2度。

張承傳說，氣象局持續發布低溫特報。今晚起到後天上午，台中以北、宜蘭及金門有持續10度、馬祖有持續6度左右或以下氣溫發生機率。明起至後天上午間台南、嘉義、雲林、彰化、南投、花蓮亦有10度以下氣溫發生機率。

張承傳說，明天受冷空氣影響，白天溫度也上不去，中部以北高溫僅12到13度，高屏花東15到17度。下周二寒流減弱，氣溫才會逐漸回升。

降雨部分，張承傳說，華南雲雨區東移影響，今天降雨開始更增加，中部以北、宜花有斷續降雨，北台灣雨勢很持續，尤其基隆北海岸、大台北山區留意局部大雨，南部跟台東下午也會有短暫雨。

張承傳說，明後兩天雨勢持續，從今晚開始，擴大到中部以北跟東北部，一直到明天都是大雨，後天雨區才會縮小到北海岸。

張承傳說，下周二寒流減弱，但華南雲雨區還是持續東移。下周二、三除了南部平地，中部以北、東半部、南部山區還是有短暫降雨，只是降雨時間變少。下四華南雲雨區轉迎鋒面降雨，以北部、東半部、中南部山區為主，中南部平地雨會停下。

至於降雪狀況，張承傳說，今天深夜到後天，中南部3000公尺以上高山，北部、東半部2500公尺甚至2000公尺以上都有下雪或冰霰機會。

今天下午寒流南下，由北往南急速轉冷，明天晚上到下周一清晨是最冷的時間。圖／氣象局提供
今天下午寒流南下，由北往南急速轉冷，明天晚上到下周一清晨是最冷的時間。圖／氣象局提供

台南 寒流

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