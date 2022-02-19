玩刮刮樂「少做一動作」大獎飛走 他捶心肝：真的好嘔

過年期間很多人都會去玩刮刮樂，試試今年自己的手氣。有一名網友最近隨意買了一張200元的刮刮樂，刮的同時才回想起過年間有買過沒檢查仔細，隨手丟掉的刮刮樂，有刮出一個6萬元，但沒有給店員刷條碼檢查，就以為沒中隨手丟掉，「一直想都覺得嘔」。

網友在Dcard發文說，過年回南部，有夢中獎六萬的夢，期間有陸陸續續買了幾次試手氣，幾乎都是買200-500面額的刮刮樂，有中但是都小虧。回台中後也隨意買了200元刮刮樂，是超級777的樣式。

他指出，刮的同時才回想起來，過年期間有買過沒檢查仔細隨手丟掉的刮刮樂，一樣是超級777的樣式，所以印象特別深，記得那張刮刮樂，右下角有一區是「刮出3個相同金額，即得該獎額，或刮出2個相同金額及一個X2，該獎額加一倍」。

台彩表示，「超級777」以代表幸運的數字「7」為主題，提供刺激的獎金加倍符號玩法，遊戲二只要刮出兩個數字，加上刮出X2，即獲得該獎額兩倍的獎金。 圖／台灣彩券

他越想越不對，記得當初買的那張刮刮樂右下，有刮出兩個三萬+(X2)，應該是有獲得6萬獎金，但當下沒有給店員刷條碼檢查，以為沒中就隨手丟掉了，「一直想都覺得嘔」。

此文一出網友也紛紛回應，有人也有相同的慘痛遭遇，「同張刮刮樂我也沒看清楚規則！遊戲1有刮出X2我也把他丟了…」、「買刮刮樂真的要有個概念 不管有沒有中，都要給店員刷條碼！」、「Me too，年前買了歡樂賓果，印象中只刮中四角號碼，以為沒中也沒拍照，丟了，實際上是刮中一萬，玩的時候要先參閱遊戲規則或給店家刷一下，不然留下遺憾久久不能平復」。

但也有指出，超級777這款刮刮樂並沒有6萬這個選項，懷疑是原po記錯，應該沒有中獎，原po也回應，可能是記錯金額，但印象很確定有相同金額X2，但過去也探究不到了。也有人建議可以自己下載台灣彩券app，可以自己掃有沒有中獎，不需要等店員刷。