快訊

影／疫情趨緩民眾安心就會出來選？陳時中微點頭這樣說

寒流猛襲下午起急凍 最冷低溫9度、中部以北防大雨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

阿里山歲時生活節登場 奮起湖老街華燈初上、春風微醺

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
阿里山國家風景區景點奮起湖老街，在眾多燈籠擁簇下閃耀，阿管處舉辦阿里山歲時生活節系列活動登場，吸引大批遊客上山逛老街。圖／阿管處提供
阿里山國家風景區景點奮起湖老街，在眾多燈籠擁簇下閃耀，阿管處舉辦阿里山歲時生活節系列活動登場，吸引大批遊客上山逛老街。圖／阿管處提供

嘉義縣阿里山花季下月登場，春節喜慶將阿里山國家風景區景點奮起湖老街，換上新衣，在眾多燈籠擁簇下閃耀，阿管處昨天在奮起湖，舉辦阿里山歲時生活節系列活動「點亮奮起湖」，以及「春風微醺之夜」活動，吸引大批遊客上山逛老街。

「點亮奮起湖」活動昨天傍晚在老街展演廣場舉辦點燈儀式，由樂團熱鬧開唱登場，阿管處長洪維新、竹崎鄉中和村長洪銀盛、奮起湖社區發展協會理事長謝玉娟理事長等及在地業者參與，熱鬧揭幕，會場發放「大吉大利」虎年限量小燈籠。

阿管理處在老街展演廣場布置阿里山林鐵意象主題打卡燈牆，將燈籠排列成阿里山小火車造型，造型可愛，吸引遊客拍照，另，遊客可從湖老街散步到「下腳店仔」的奮起湖老老街上，沿路有紅燈籠與在地職人手作竹燈籠指引，讓遊客循光影和燈籠，穿梭老街及老老街，感受華燈初上老街風情，燈籠街景將持續到3月31日止，每晚6點至9點點燈。

「春風微醺之夜」活動，邀在地業者「清田弄喫茶堂」提供以阿里山高山茶為基底，研製限定特調茶類飲品，活動首度曝光四款飲品，分別為「上山採茶」、「湖中吶喊」、「愛戀LATTE」、「琥珀手環」，讓遊客驚喜連連。現場提供奮起福米餅創意香濃「米餅咖哩」鹹點、茶旅達人製作可口「櫻花和菓子」及應景的「香糖薑汁湯圓」。

另邀請老老街上的大姑媽咖啡、@老老街、群峰山莊等在地店家共襄盛舉，因應花季，阿管處即日起到28日連假及每周六、日上午10點至下午4點，舉辦畚箕湖市集，提供畚箕湖職人手作體驗；3月15日至4月15日舉辦「奮起湖便當節」活動，詳情在「阿里山新印象」粉絲專頁、阿里山國家風景區官網。

阿里山國家風景區景點奮起湖老街，在眾多燈籠擁簇下閃耀，阿管處舉辦阿里山歲時生活節系列活動登場，吸引大批遊客上山逛老街。圖／阿管處提供
阿里山國家風景區景點奮起湖老街，在眾多燈籠擁簇下閃耀，阿管處舉辦阿里山歲時生活節系列活動登場，吸引大批遊客上山逛老街。圖／阿管處提供
阿里山國家風景區景點奮起湖老街，在眾多燈籠擁簇下閃耀，阿管處舉辦阿里山歲時生活節系列活動登場，吸引大批遊客上山逛老街。圖／阿管處提供
阿里山國家風景區景點奮起湖老街，在眾多燈籠擁簇下閃耀，阿管處舉辦阿里山歲時生活節系列活動登場，吸引大批遊客上山逛老街。圖／阿管處提供
阿里山國家風景區景點奮起湖老街，在眾多燈籠擁簇下閃耀，阿管處舉辦阿里山歲時生活節系列活動登場，「點亮奮起湖」活動昨天傍晚在老街展演廣場舉辦點燈儀式。圖／阿管處提供
阿里山國家風景區景點奮起湖老街，在眾多燈籠擁簇下閃耀，阿管處舉辦阿里山歲時生活節系列活動登場，「點亮奮起湖」活動昨天傍晚在老街展演廣場舉辦點燈儀式。圖／阿管處提供
阿里山國家風景區景點奮起湖老街，在眾多燈籠擁簇下閃耀，阿管處舉辦阿里山歲時生活節系列活動登場，吸引大批遊客上山逛老街。圖／阿管處提供
阿里山國家風景區景點奮起湖老街，在眾多燈籠擁簇下閃耀，阿管處舉辦阿里山歲時生活節系列活動登場，吸引大批遊客上山逛老街。圖／阿管處提供
阿里山國家風景區景點奮起湖老街，在眾多燈籠擁簇下閃耀，阿管處舉辦阿里山歲時生活節系列活動登場，吸引大批遊客上山逛老街。圖／阿管處提供
阿里山國家風景區景點奮起湖老街，在眾多燈籠擁簇下閃耀，阿管處舉辦阿里山歲時生活節系列活動登場，吸引大批遊客上山逛老街。圖／阿管處提供

老街 阿里山 奮起湖

延伸閱讀

阿里山公路沿途景點櫻花綻放 攝影家：賞櫻好時機

阿里山花季假日上午將交通管制 可搭公共運輸前往賞花

Klook依Pantone年度代表色系 特搜全台五大賞花熱點

阿里山櫻花季開跑 期間限定「檜木賞櫻列車」行程999元起

相關新聞

寒流猛襲下午起急凍 最冷低溫9度、中部以北防大雨

保暖衣物準備好，天氣將開始快速變寒冷了。中央氣象局說，今天下午寒流南下，由北往南急速轉冷，明天晚上到下周一清晨是最冷的時...

玩刮刮樂「少做一動作」大獎飛走 他捶心肝：真的好嘔

過年期間很多人都會去玩刮刮樂，試試今年自己的手氣。有一名網友最近隨意買了一張200元的刮刮樂，刮的同時才回想起過年間有買過沒檢查仔細，隨手丟掉的刮刮樂，有刮出一個6萬元，但沒有給店員刷條碼檢查，就以為沒中隨手丟掉，「一直想都覺得嘔」。

阿里山歲時生活節登場 奮起湖老街華燈初上、春風微醺

嘉義縣阿里山花季下月登場，春節喜慶將阿里山國家風景區景點奮起湖老街，換上新衣，在眾多燈籠擁簇下閃耀，阿管處昨天在奮起湖，...

台東大武車站木棉道成安全隱憂 台鐵工務段：考慮移植

元宵過後，正值木棉樹花開季節，台鐵大武火車站前200公尺木棉道已綻放橘紅花海，美不勝收，不過，附近居民卻不堪其擾，掉落花...

寒流來襲高山可能降雪 花蓮警提醒行駛雪濘道路4原則

寒流南下全台急凍，中央氣象局預估天氣濕冷，且台南以北、宜蘭低溫下探9度，高山也有降雪可能。台14甲線翠峰至大禹嶺路段今天...

台南七股紅蔥頭「比COVID-19還厲害」 黃偉哲邀大家體驗

台南七股紅蔥頭正盛產，七股區農會今天舉辦紅蔥頭產業文化體驗活動，市長黃偉哲參加開幕、希望特色體驗活動能讓更多人認識七股獨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。