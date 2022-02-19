阿里山歲時生活節登場 奮起湖老街華燈初上、春風微醺

嘉義縣阿里山花季下月登場，春節喜慶將阿里山國家風景區景點奮起湖老街，換上新衣，在眾多燈籠擁簇下閃耀，阿管處昨天在奮起湖，舉辦阿里山歲時生活節系列活動「點亮奮起湖」，以及「春風微醺之夜」活動，吸引大批遊客上山逛老街。

「點亮奮起湖」活動昨天傍晚在老街展演廣場舉辦點燈儀式，由樂團熱鬧開唱登場，阿管處長洪維新、竹崎鄉中和村長洪銀盛、奮起湖社區發展協會理事長謝玉娟理事長等及在地業者參與，熱鬧揭幕，會場發放「大吉大利」虎年限量小燈籠。

阿管理處在老街展演廣場布置阿里山林鐵意象主題打卡燈牆，將燈籠排列成阿里山小火車造型，造型可愛，吸引遊客拍照，另，遊客可從湖老街散步到「下腳店仔」的奮起湖老老街上，沿路有紅燈籠與在地職人手作竹燈籠指引，讓遊客循光影和燈籠，穿梭老街及老老街，感受華燈初上老街風情，燈籠街景將持續到3月31日止，每晚6點至9點點燈。

「春風微醺之夜」活動，邀在地業者「清田弄喫茶堂」提供以阿里山高山茶為基底，研製限定特調茶類飲品，活動首度曝光四款飲品，分別為「上山採茶」、「湖中吶喊」、「愛戀LATTE」、「琥珀手環」，讓遊客驚喜連連。現場提供奮起福米餅創意香濃「米餅咖哩」鹹點、茶旅達人製作可口「櫻花和菓子」及應景的「香糖薑汁湯圓」。