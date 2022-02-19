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「小而美」屏東旭海溫泉 浪漫燈海夜景超夢幻

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
距屏東四重溪溫泉區半小時車程外的牡丹鄉旭海溫泉，也動巧思打造浪漫的桃紅燈海，還貼心安排原鄉部落人文與在地小旅行。圖／屏東縣政府提供
距屏東四重溪溫泉區半小時車程外的牡丹鄉旭海溫泉，也動巧思打造浪漫的桃紅燈海，還貼心安排原鄉部落人文與在地小旅行。圖／屏東縣政府提供

屏東縣車城鄉四重溪和牡丹鄉旭海溫泉區，同是台灣地理位置最南端的溫泉區，無色無味的「美人湯」外、四重溪溫泉公園夢幻璀璨的桃紅燈海美景，入夜後賞景人潮湧現，半小時車程之外的旭海溫泉，也動巧思打造浪漫的桃紅燈海，還貼心安排原鄉部落人文與在地小旅行；縣府說，兩地夜間點燈都至本月底，到屏東也別錯過「小而美」的旭海溫泉。。

屏東縣車城四重溪和牡丹旭海溫泉區都在屏199縣道上，從四重溪出發經山路可到旭海溫泉區，是牡丹鄉公所委託社區經營的公共造產，有室內溫泉浴室、家庭溫泉湯屋和露天泡腳池，另有私人經營的高檔牡丹灣VILLA，兩個溫泉區相較，同是無色無味的「美人湯」，旭海因地處偏遠，人氣遠遠不如四重溪，多了山巒環抱的清幽泡湯雅趣。

牡丹鄉長潘壯志說，旭海溫泉是原民地區首個取得溫泉標章，合法經營的公有溫泉，旭海村濱臨太平洋，居民多是排灣族，以農漁為主，公所近年結合高人氣的「阿塱壹古道」旭海村前段生態導覽、原民部落人文微旅行等輕旅行遊程，適合小旅行、泡湯、發呆放空。

他說，公所近年以社區營造的精神與部落建立合作經營的模式，讓族人在祖先傳承土地上永續利用溫泉資源，發揮原民文化與自然和諧相處的生命智慧，也推出冬季版的部落生態人文小旅行，與人分享慢活自在的生活氛圍，可洽鄉公所官網或牡丹心旅行粉絲專專頁。

距屏東四重溪溫泉區半小時車程外的牡丹鄉旭海溫泉，也動巧思打造浪漫的桃紅燈海，還貼心安排原鄉部落人文與在地小旅行。圖／屏東縣政府提供
距屏東四重溪溫泉區半小時車程外的牡丹鄉旭海溫泉，也動巧思打造浪漫的桃紅燈海，還貼心安排原鄉部落人文與在地小旅行。圖／屏東縣政府提供
距屏東四重溪溫泉區半小時車程外的牡丹鄉旭海溫泉，也動巧思打造浪漫的桃紅燈海，還貼心安排原鄉部落人文與在地小旅行。圖／屏東縣政府提供
距屏東四重溪溫泉區半小時車程外的牡丹鄉旭海溫泉，也動巧思打造浪漫的桃紅燈海，還貼心安排原鄉部落人文與在地小旅行。圖／屏東縣政府提供

溫泉 屏東縣 社區營造

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