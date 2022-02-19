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阿里山公路沿途景點櫻花綻放 攝影家：賞櫻好時機
林務局嘉義林區管理處公告，阿里山國家森林遊樂區櫻花季3月10日登場，為期1個月，花季未起跑，阿里山公路沿途風景區櫻花綻放，其中彌陀禪寺重瓣緋寒櫻（八重櫻）滿開，接連假日造成交通塞車，警方派員警站崗管制，讓許多遊客乘興而去，販興而歸。
生態觀察家暨攝影師蘇家弘說，阿里山公路52K至70K沿途都可以觀賞到昭和櫻綻放，現在是賞櫻好時機，嘉130線公田阿里山彌陀禪寺重瓣櫻景點，賞櫻車子太多了，不建議前往，沒有停車場，只能停馬路旁邊，造成交通阻塞。
蘇家弘昨天上山賞櫻，發現頂石棹櫻之道，迷糊步道，福山部落櫻花盛開，阿里山公路63.5K往頂石棹的櫻之道昭和櫻，65.4K往阿里山鄉公所社會課旁迷糊步道椿寒櫻；65.5K往中興製茶所沿途昭和櫻；還有68.4K往福山部落露營區昭和櫻。
櫻花盛開，吸引白耳畫眉、冠羽畫眉、綠繡眼、灰鶺鴒等山鳥覓食櫻花，還觀賞碧桃花，辛夷，野牡丹等美麗的花，蘇家弘說，阿里山公路52K至70K沿途都可以觀賞到昭和櫻綻放，現在是賞櫻好時機。
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