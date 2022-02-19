快訊

影／疫情趨緩民眾安心就會出來選？陳時中微點頭這樣說

寒流猛襲下午起急凍 最冷低溫9度、中部以北防大雨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

搬個家有多難？掌握三大關鍵　輕鬆蹺腳等入住

DailyView網路溫度計 / DailyView網路溫度計

image source: 信義居家

文／賴琬琳

過完農曆新年後，終於可以重新恢復打掃環境、整理收納居家雜物了。有些在年前購屋的民眾，會選擇在年後搬家，趁著新年新氣象，給自己嶄新的一年。第一次搬家的人一定千頭萬緒，不知從何下手，如何整理，根據《KEYPO大數據關鍵引擎》的關鍵字調查，提到搬家最常出現的就是「搬家公司」、「搬運」、其他還有打包、整理、家具、麻煩….等等。專家表示，搬家其實只要抓住三個關鍵，就能夠輕鬆簡單的移動到新環境。

《KEYPO大數據關鍵引擎》的關鍵字調查，提到搬家最常出現的就是「搬家公司」

▲搬家熱門關鍵字中，網友最關注「搬家公司」。

image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》（分析區間： 2021/02/17 - 2022/02/16 ）

#做好斷捨離

搬了十多次家的房產達人Sunny表示，搬家前要先想清楚，該留的該丟的有那些物件，依據要入住新環境的大小、家具配置來評估。大約在一個月前一定要開始動手打包。信義居家也說，年節期間大家禮尚往來，有很多空箱空盒空瓶罐，趕快整理回收，還有趁著換季，剛好可以將厚重的冬被冬衣洗乾淨收起來，也把不穿的舊衣回收整理，讓新家的空間坪效放到最大。

斷捨離，是搬家最重要的關鍵。

image source: .pexels（示意圖）

#評估搬家方式

搬家最重要的就是要找好搬家貨運公司來協助搬遷，信義居家表示，以3.5噸搬家貨車的價格來看，每車約2800-3800元左右，要看搬遷距離、有無電梯、還有是否有大型物件像是鋼琴、超過門框的家具需要吊掛等等、還有要評估自身是否需要更精緻的服務，類似專人打包、裝箱、購買大型的紙箱。

如果本身是小資族或是學生族，要搬遷的物品不多，也可考慮自行搬遷，或者找回頭車 (小辭典：利用車輛的往返空檔，空間較大的時候，將您要搬運的物品或傢俱，一起帶往目的地的搬運服務。 )，都可以省下一筆搬家費用。

找對搬家公司，是完美搬家的不二法門。

image source: .pexels（示意圖）

#尋找優質廠商

信義居家表示，優質的搬家廠商多會事前估價，估價單與合約會有明確的搬家清單與損賠條款，費用與搬遷日期也會明列，比較不會有臨時加價、裝車時故意少搬的問題。

以搬家技巧評估來說，包含物品防護、裝箱技能…等，消費者可多參考網路評價、口碑、規模較大的居家服務平台，或經具公信力平台認證的搬家廠商，服務過程多有標準作業流程，面對損壞也有完整的理賠規範與標準。

這些都準備好了之後，搬家當天的注意事項：

1.信義居家提醒，搬家當天若是有無法顧及的長輩、孕婦、小孩、寵物等，盡量安排不要在搬家現場。

2.需確認搬遷物品是否有基本防撞包裝、議定搬遷的物品是否全部上車及確實堆疊、出發前確認路線與抵達時間等。

3.抵達目的地後，確認車上物品都已清空並放置至指定位置，驗收時則須特別注意物品是否無碰損，而大型家具需特別留意拆裝問題，例如床組再組裝回去時，是否有缺少零件、組裝後是否穩固等。


(優質廠商這裡看：https://living.sinyi.com.tw/events/moving-house/)


延伸閱讀

古娃娃買房了！內湖30坪豪宅影片曝　自嘲「買房比買包包還快」

年後轉職該去哪？疫情下「五大熱門職業」　跟著網友向錢看！

工業地交易破百億九大區　冠軍落在台南！專家解密：南霸天竄起


跟不上最新話題、聽不懂網路流行語？

小孩子才慢慢爬文搜尋，聰明人都在訂閱【網路溫度計Line Notify】

一鍵就訂閱，話題不漏接：https://urlink.io/j72VVVk8

有想看的排名主題？請不要猶豫告訴我們吧

提供題目►https://pse.is/JW2G2

加入網路溫度計電子報臉書粉專IG官方帳號，追蹤最即時火熱的網路新聞！


寵物

延伸閱讀

一年喝爆千座101大樓 這款國民飲料成網友「外送必點」關鍵字

加強空戰話題？黃珊珊批馬英九「不食人間煙火」近一個月聲量最高

工業地交易破百億 九大區冠軍在台南 專家：南霸天竄起

IG不紅了？網曝「年輕人都用小紅書」掀論戰　大數據揭爆紅關鍵

相關新聞

寒流猛襲下午起急凍 最冷低溫9度、中部以北防大雨

保暖衣物準備好，天氣將開始快速變寒冷了。中央氣象局說，今天下午寒流南下，由北往南急速轉冷，明天晚上到下周一清晨是最冷的時...

玩刮刮樂「少做一動作」大獎飛走 他捶心肝：真的好嘔

過年期間很多人都會去玩刮刮樂，試試今年自己的手氣。有一名網友最近隨意買了一張200元的刮刮樂，刮的同時才回想起過年間有買過沒檢查仔細，隨手丟掉的刮刮樂，有刮出一個6萬元，但沒有給店員刷條碼檢查，就以為沒中隨手丟掉，「一直想都覺得嘔」。

阿里山歲時生活節登場 奮起湖老街華燈初上、春風微醺

嘉義縣阿里山花季下月登場，春節喜慶將阿里山國家風景區景點奮起湖老街，換上新衣，在眾多燈籠擁簇下閃耀，阿管處昨天在奮起湖，...

台東大武車站木棉道成安全隱憂 台鐵工務段：考慮移植

元宵過後，正值木棉樹花開季節，台鐵大武火車站前200公尺木棉道已綻放橘紅花海，美不勝收，不過，附近居民卻不堪其擾，掉落花...

寒流來襲高山可能降雪 花蓮警提醒行駛雪濘道路4原則

寒流南下全台急凍，中央氣象局預估天氣濕冷，且台南以北、宜蘭低溫下探9度，高山也有降雪可能。台14甲線翠峰至大禹嶺路段今天...

台南七股紅蔥頭「比COVID-19還厲害」 黃偉哲邀大家體驗

台南七股紅蔥頭正盛產，七股區農會今天舉辦紅蔥頭產業文化體驗活動，市長黃偉哲參加開幕、希望特色體驗活動能讓更多人認識七股獨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。