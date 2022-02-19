快訊

拜登：普亭已決定攻擊烏克蘭 鎖定基輔為目標

周末寒流來襲！ 吳德榮：愈晚愈濕冷 明天低溫下探7度

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
周末寒流來襲。記者林澔一／攝影
周末寒流來襲。記者林澔一／攝影

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨鋒面雲層籠罩中部以北，伴隨降水回波；中部以北降雨持續中。冷空氣開始南下，今天各地的最低氣溫尚未出現。

今天降雨範圍將逐漸往南擴展，氣溫驟降，愈晚愈濕冷；他說，今晚北台灣平地最低氣溫已可降至9度左右，北部15降至9度，中部11至20度，南部13至24度，東部12至24度。

吳德榮說，明天、下周一受這個冬季最強冷空氣影響，伴隨很多的水氣，各地有雨；雨勢時大時小，中間有空檔、北少南多。

明天至下周一晨，本島平地最低氣溫約可降至7度左右，但少了輻射冷卻加成，只憑最強冷空氣，就要突破這個冬季的平地最低溫紀錄的去年12月4日竹苗平地曾降至5.9度，恐怕沒那麼容易。但台北測站首度降至10度左右，北台灣高溫僅在12度上下，其他各地大多也是整天的陰雨、濕冷；所以，感覺上會是這個冬季最冷的一波。

下周一白天起各地持續有雨。氣溫略回升、仍很濕冷。下周二各地持續有雨，中間的空檔、北少南多；氣溫續回升、仍偏濕涼。下周三鋒面及另一股冷空氣南下，各地明顯降雨、氣溫下降。下周四鋒面已通過東移，迎風面有雨、背風晴，連續多日大範圍多雨的型態終於改變，下周五西晴東偶雨，降雨更少。

中央氣象局發布低溫特報，寒流南下,今天下午起各地明顯轉冷,今晚起至21日上午間台中以北、宜蘭及金門有持續10度、馬祖有持續6度左右或以下氣溫發生之機率（橙色燈號）；20日起至21日上午間台南、嘉義、雲林、彰化、南投、花蓮亦有10度以下氣溫發生之機率（黃色燈號）。

今晚至21日上午低溫區域：

橙色燈號（非常寒冷）：基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、宜蘭縣、金門縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率。

黃色燈號（寒冷）：彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、花蓮縣有10度以下氣溫發生的機率。

周末寒流來襲。圖／氣象局提供
周末寒流來襲。圖／氣象局提供

嘉義

延伸閱讀

周末強冷空氣南下！吳德榮：低溫再探10度以下、雨勢大且廣

周六起下波冷空氣襲「更強更濕冷」 最低急凍探10度

未來一周天氣數變！吳德榮：今午起漸轉變 入夜鋒面到

濃霧特報！明晚起天氣劇變 吳德榮：乍暖還寒注意調適

相關新聞

健保擬調整藥品部分負擔 未轉診最高400元

健保部分負擔調整箭在弦上，此次擴及層面包含急診、藥品、檢驗檢查與慢性處方箋部分負擔，健保會預計下周五開會討論。根據健保署...

寒流來了 明入夜最冷、高山有機會下雪

今年最強冷空氣來勢洶洶，中央氣象局說，昨預估已從強烈大陸冷氣團升級為寒流，今起影響台灣，加上華南雲雨區，將一路濕冷到下周...

肉鴨染疫！屏東萬丹肉鴨場確診新型H5N2亞型禽流感

屏東縣萬丹鄉肉鴨場確診新型H5N2亞型（b分支）高病原性禽流感病毒，依標準作業程序，屏東縣動物防疫所執行該場47日齡肉鴨...

周末寒流來襲！ 吳德榮：愈晚愈濕冷 明天低溫下探7度

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨鋒面雲層籠罩中部以北，伴隨降水回波；中部以北...

院長講堂／黃士維辦微創手術訓練 展現台灣軟實力

「非都會區居民，也值得擁有國際一流醫療服務。」彰濱秀傳紀念醫院院長黃士維說，彰濱秀傳設立亞洲第一個遠距微創手術訓練中心，...

院長養生祕訣／黃士維喜歡站著辦公 每周打籃球、健身

「我最常出入在院區的微創手術訓練中心大樓，和同仁在辦公室裡工作及運動。」彰濱秀傳紀念醫院院長黃士維表示，他刻意升高辦公桌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。