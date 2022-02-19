周末寒流來襲！ 吳德榮：愈晚愈濕冷 明天低溫下探7度

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨鋒面雲層籠罩中部以北，伴隨降水回波；中部以北降雨持續中。冷空氣開始南下，今天各地的最低氣溫尚未出現。

今天降雨範圍將逐漸往南擴展，氣溫驟降，愈晚愈濕冷；他說，今晚北台灣平地最低氣溫已可降至9度左右，北部15降至9度，中部11至20度，南部13至24度，東部12至24度。

吳德榮說，明天、下周一受這個冬季最強冷空氣影響，伴隨很多的水氣，各地有雨；雨勢時大時小，中間有空檔、北少南多。

明天至下周一晨，本島平地最低氣溫約可降至7度左右，但少了輻射冷卻加成，只憑最強冷空氣，就要突破這個冬季的平地最低溫紀錄的去年12月4日竹苗平地曾降至5.9度，恐怕沒那麼容易。但台北測站首度降至10度左右，北台灣高溫僅在12度上下，其他各地大多也是整天的陰雨、濕冷；所以，感覺上會是這個冬季最冷的一波。

下周一白天起各地持續有雨。氣溫略回升、仍很濕冷。下周二各地持續有雨，中間的空檔、北少南多；氣溫續回升、仍偏濕涼。下周三鋒面及另一股冷空氣南下，各地明顯降雨、氣溫下降。下周四鋒面已通過東移，迎風面有雨、背風晴，連續多日大範圍多雨的型態終於改變，下周五西晴東偶雨，降雨更少。

中央氣象局發布低溫特報，寒流南下,今天下午起各地明顯轉冷,今晚起至21日上午間台中以北、宜蘭及金門有持續10度、馬祖有持續6度左右或以下氣溫發生之機率（橙色燈號）；20日起至21日上午間台南、嘉義、雲林、彰化、南投、花蓮亦有10度以下氣溫發生之機率（黃色燈號）。

今晚至21日上午低溫區域：

橙色燈號（非常寒冷）：基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、宜蘭縣、金門縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率。