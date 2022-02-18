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影／台灣燈會愛河無人機加碼煙火秀 民眾驚呼連連
「2022台灣燈會在高雄」飛行主燈「聚光台灣 虎星高照」無人機展演，自從2月9日試飛首演，全場觀眾對一連串的超乎預期之外的完美演出讚歎連連，今天開始的五場加碼無人機秀更在最後橋段加碼15秒的燦爛煙火秀，火樹銀花的燦爛煙花搭配福虎新年快樂的可愛圖案，讓在場上萬民眾讚嘆連連，高雄市文化局也公布未來還有4場展演時間：分別為2月19日、2月25日、2月26日、2月27日，晚上9點45分開演。
針對廣大的愛河灣區，高雄市政府也提出觀賞攻略，最佳觀賞位置是面對展演區的高雄流行音樂中心礁群、海豚步道及鯨魚堤岸，在高低塔前廣場更可感受到巨大溫柔的虎爪降臨，福橋兩端也因佔距離優勢而成為VIP級觀賞區；但也因愛河灣整體建築高低錯落，不免有視線略為遮蔽區，如真愛碼頭輕軌站前廣場，舊鐵橋，因音浪塔巨大身影，形成虎爺躲貓貓的特殊畫面，海風廣場及鯨魚堤岸停車場，也因距離過近、位置略偏，在國旗出現時雖較難辨識國旗圖案，但反倒更能感受其心跳的律動。
高雄市政府表示，保障無人機及現場民眾安全，全程密切監測活動現場之天候及空域環境，若天降大雨則展演將暫停或取消；倘因瞬間陣風過強或塔台飛機起降影響而稍有延遲，請民眾耐心等候精彩節目開演，市府亦將透過市府及「2022台灣燈會在高雄」官方LINE帳號發送最新節目資訊。
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