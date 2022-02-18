部分負擔調整對症下藥？ 民團：健保署應提供資料分析

健保署將調整急診、藥品、檢驗檢查、慢性處方箋部分負擔。健保署統計，2019年國人門診就醫平均次數為15.93次，其中1至7歲及45歲以上民眾平均值高於全國，外界擔心就醫次數高者可能是部分負擔調整後受影響對象。醫改會表示，健保署應提供部分負擔調整後的醫療應用背景分析，了解政策是否對症下藥。

健保署統計，2019年各年齡層民眾門診就醫平均次數，1至7歲及45歲以上民眾高於全國平均值15.93次，1至7歲中以4歲平均值22.44次最高，45歲以上民眾為80歲以上就醫平均值27.48次最高。

醫改會執行長林雅惠說，就醫次數高的族群不一定是部分負擔調整後受到影響最多的對象，因為藥品、慢性處方箋增加部分負擔者，多是慢性病患者，但慢性病並非中老年人專屬疾病，而1至7歲兒童門診次數雖多，但若使用藥品不多，可能就不會受到藥品部分負擔調漲的影響。

健保部分負擔調整後，各年齡層或哪些族群，甚至是哪些科別受到影響？林雅惠說，健保署應提供急診、藥品、慢性處方箋等各項部分負擔調整後的醫療應用背景分析，如此才能理性討論，了解調整部分負擔政策是對症下藥，或只是增加民眾負擔，挹注健保財務，甚至是無法達到以價制量，僅有短期的效果。

健保署長李伯璋說，民眾對自己的醫療行為有責，不要進行不必要的檢驗檢查，不拿取多餘藥品，部分負擔就可以省起來，不可能每項醫療支出都要政府出錢，且依「全民健康保險法」規定，重大傷病、低收入戶、分娩、山地離島等就醫族群不受影響，對於中低收入戶及邊緣戶，健保署將擬定機制，透過愛心捐款專戶募款，協助繳交部分負擔。