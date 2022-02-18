獨／部分負擔調整箭在弦上 藥品、急診依分級醫療收費

健保部分負擔調整箭在弦上，包含急診、藥品、檢驗檢查、慢性處方箋部分負擔。健保署規畫部分調漲，但也有部分調降，避免造成民眾經濟負擔卻又「有感」。健保署長李伯璋說，調整急診等部分負擔，可讓醫師對有醫療需求的病人花費更多時間，增進醫病關係。

據了解，急診部分負擔將依檢傷分類等級收費，第一、第二級緊急重症患者至醫學中心就醫，部分負擔減少100至200元，檢傷分類第四、五級患者則將多付250至300元；至區域醫院急診就醫將多付150至200元。收費設計區分重症與輕症患者，落實分級醫療及醫院轉診。

李伯璋說，急診部分負擔調整精算，每年挹注健保僅1.2億元，但同時希望提升急、重、難、罕病人至醫學中心急診就醫的醫療品質而進行調整。

檢驗檢查部分負擔依醫院層級不同，有不同收費上限，醫學中心上限400元、區域醫院300元、地區醫院及基層診所200元。慢性處方箋部分負擔，第二次、第三次拿藥時，若到醫學中心、區域醫院、地區醫院，需多付100元，到基層診所及社區藥局領藥免部分負擔。

藥品部分負擔方面，醫學中心非轉診患者上限400元，轉診患者上限300元，區域醫院非轉診患者上限300元，轉診患者200元，地區醫院及基層診所上限100元，藥費100元以下免部分負擔，社區藥局免部分負擔。

健保署調整健保部分負擔考量為三大方向為「分級醫療」、「醫藥分業」及「醫院轉診」。李伯璋說，分級醫療不能做半套，台灣民眾就醫方便，健保藥費及檢驗檢查費用不斷上升，但醫療人員獲得的健保點值卻很低，藉由調整部分負擔，減少民眾就醫次數及降低健保點數，提升健保點值，讓醫療人員獲得合理待遇。

李伯璋說，期待醫師看診時，對於有醫療需求的病人可以有更多時間，好好治療，增進醫病關係，健保署明年度將規畫於提高區域醫院、醫學中心急、重、難、罕病人等醫療相關的健保給付，真正落實分級醫療，促進患者就醫的公平性。

李伯璋以「一生懸命」說明自己改革健保部分負擔的決心，由使用者付費改變民眾就醫行為。他認為，減少醫院檢驗檢查、開藥，是健保署、醫界及病人的共同責任。他說，部分負擔調整須處處小心，不要造成民眾負擔，衛福部長陳時中曾在部分負擔研議會議上說，不能讓民眾「因病而貧」或「因貧而病」。

「健保部分負擔調整，對台灣醫療改革十分關鍵。」李伯璋說，調整部分負擔是回應醫界期待，增加民眾就醫責任感，改變就醫習慣，減少不必要醫療資源的浪費，只要全台民眾就醫次數少一次，可以節省378億健保點數，節省下來的醫療資源，除讓醫療相關人員有合理給付，更提供急、重、難、罕患者所需醫材及藥費，避免健保財務吃緊，調高健保費率，增加年輕世代的經濟負擔。

李伯璋說，下周五健保會議討論，他會以最誠實的態度，向健保會委員說明，他所觀察目前健保的現況，並依委員們的意見進行修訂，一起努力讓台灣的醫療環境更完整、更健康。