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早餐還是得來一杯這個！八大早餐飲料聲量排行出爐

聯合新聞網 / Social Lab社群實驗室
早餐還是得來一杯這個！八大早餐飲料聲量排行出爐。 圖片來源/unsplash
早餐還是得來一杯這個！八大早餐飲料聲量排行出爐。 圖片來源/unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月「早餐飲料」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的八大早餐飲料網路聲量排行。

早餐作為睡醒後的第一餐，不但能為身體帶來營養與飽足感，吃到好吃的早餐更是讓人精力充沛，有效提升學習與工作效率，而大家在享用早餐的時候也習慣搭配不同飲料，不過早餐飲料品項眾多，到底哪一杯飲料最受網友青睞？

咖啡穩坐聲量冠軍 網友們對早餐店奶茶又愛又恨

每當提及早餐飲料的選擇，咖啡儼然成為最受網友討論的飲料品項，從美式、拿鐵、卡布其諾等琳瑯滿目的咖啡品項滿足了不同人的口味喜好，加上超商咖啡的盛行，讓不少民眾都已習慣「早餐配咖啡」的飲食模式，如有網友提到「以前只是偶爾會喝，現在沒喝咖啡上班會直接死亡」、「黑咖啡提神效果超好，不但喝起來香、熱量也低」等，表示咖啡有助於提神醒腦，更稱咖啡是「最能為早餐帶來儀式感」的飲料之一。

網友熱議8大早餐飲料網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖
網友熱議8大早餐飲料網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

此外，牛奶的聲量也相當高，有網友則認為早餐喝牛奶很貴，引起網友們熱烈討論，如「台灣的牛奶真的有夠貴」、「59元都可以吃到一個雞腿或是排骨便當了」等，表示雖然牛奶真的好喝但價格會吃不消。

而早餐店內必備的「豆漿」、「奶茶」和「紅茶」等早餐飲料也均有上榜。其中豆漿被網友譽為「國民早餐飲品」，不僅擁有豐富營養價值，也是眾多早餐店的招牌品項。至於奶茶則因為「喝了容易拉肚子」在網路上引起熱議，不少網民認為早餐店奶茶是「地表最強瀉藥」、「超強排便飲料」等，認為當天如果有重要行程的話絕對不能喝，但也有網友表示從來沒有因為早餐喝奶茶而拉肚子過，認為「會拉肚子應該是喝到壞掉的吧」。

另外可可也是網友們喜愛的早餐飲料之一，也是麥當勞熱門的早餐飲料搭配，有網友就在討論區留言大推「我100次裡面有95次會選熱可可」。

雖然對於忙碌的學生或上班族來說，不少人寧願選擇多睡一點也懶得精心準備早餐，但看完網友們對於早餐飲料的討論後，下次在選購早餐飲料時可再多花一點心思搭配，為一天開啟新的早晨。

觀看原文→https://bit.ly/3gSF4ch

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

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