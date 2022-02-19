熱議植物油排行！這些健康取向油品更受關注

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近半年內「植物油」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的植物油網路聲量排行前八名與六大選購因素有哪些。

疫情期間不方便餐餐外食，意外帶起在家烹飪、料理的熱潮，而無論是炒菜、炸物，都少不了油品的使用。市售「植物油」百百種，適用的時機與烹調手法都大不同，想吃得安心，選對油、用對油便成了一大重點。

「麻油」溫潤滋補受熱議 網讚「玄米油」淡淡米香襯托食物原味

觀察2021下半年網友熱議的植物油話題，可以發現「麻油」的討論度高居第一名。由於「麻油」可用於煎炒烹調也可點綴提味，更因特殊香氣、溫潤滋補的特性受到不少民眾喜愛，許多網友就表示「麻油的香氣真的好香」、「天氣冷就是要煮麻油雞驅驅寒」。

熱議植物油Top8網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

而適合中高溫烹調的油品如「苦茶油」、「玄米油」等等，因發煙點高較不易有油煙，受時常下廚的民眾喜愛，更是不少人心目中的健康用油，其中「玄米油」本身味道較淡，可以襯托出烹煮食物的原味，就有網友分享「（玄米油）菜炒起來入口清香，沒有油膩味」、「玄米油就淡淡米香，不用擔心搶走食物風味」。

同樣受到關注的還有較適合低溫烹調的「印加果油」，被網友喻為「減肥」、「剋三高」聖品，是許多民眾減脂飲食的愛用油，除了用於涼拌與拌炒之外更有人直接食用，不少有使用經驗的網友大推「我都吃印加果油減肥」、「我家都吃印加果油，感覺身體裡都是好油，健康多了」。

每天下廚必定會使用到油，然而市面上植物油玲瑯滿目，究竟在選購時需要注意哪些面向呢？觀察網友討論的油品選購因素，可發現首要看重的就是「健康」，如常見網友請益「請問要如何選擇健康油？」、「什麼油是比較健康的？」等問題，可見能否「吃得健康」成為最受關心的重點。

植物油6大選購因素網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

除此之外，因前陣子的食安議題，也讓油品的「品牌」成為選購討論焦點，許多網友表示「餿水油事件後真的特別在意」、「會特別注意（品牌），通常會先Google油的資訊，再去現場比對成份」，認為品牌的網路評價十分重要；此外也有網友分享選購習慣，表示「每種油、各個牌子都輪流買，不單壓任何廠商」，除了能降低受到油品品質影響的機率，因常食用不同種類的油脂，營養也較為均衡。

再者，考量到避免光照等保存上的考量，許多民眾會特別注重油品「包裝」，就有民眾表示「無法接受塑膠罐」、「我油都買玻璃瓶的，深色瓶更好」，認為深色玻璃包裝才能減少油品變質的機率。

整體而言，一般民眾在選購油品時，除了關心價格之外，如健康、包裝、有無受到認證等也都是挑選時的重要因素。市面上琳瑯滿目的植物油，若不知如何挑選，也可參考網友的討論，用對料理油，除了美味外，也能吃的安心又健康。

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》