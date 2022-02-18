肉鴨染疫！屏東萬丹肉鴨場確診新型H5N2亞型禽流感

屏東縣萬丹鄉肉鴨場確診新型H5N2亞型（b分支）高病原性禽流感病毒，依標準作業程序，屏東縣動物防疫所執行該場47日齡肉鴨(土番鴨)計889隻撲殺銷毀作業，並督導業者完成場區清潔及消毒工作，而這場是因為民眾檢舉通報，檢驗後才曝光。

農委會防檢局表示，111年至今，確診及撲殺禽流感禽場案例計12例，其中包括陸禽9場(雞)、鴨1場、鵝2場。

近期鴨肉短缺，除了種鴨汰多換外，畜牧業界推估和蛋雞一樣，與氣候、疫病有關，近期商家頻找產地調肉鴨，產業團體證實鴨肉大減，且也有不少鴨農回報鴨隻死亡，原因為何，卻低調不願多談，更不願與防疫單位扯上關係。

農委會防檢局副局長徐榮彬表示，鴨源確實有比較少，現在肉鴨也不好養，也曾派防檢局分局去執行秋冬專案加驗180場，目前已抽150場，並沒有檢驗到禽流感病毒，且化製場也沒有異常，如果有異常大量死亡，化製場數字也能看出來；而屏東這肉鴨場有異常死亡(民眾檢舉)，因此派人去查。

中華民國養鴨協會秘書長李鴻忠表示，現在市場供應量，比往常供應量少很多，原本肉鴨要養到75日齡才屠宰，但現在不到70日齡就屠宰，甚至有烤鴨店的業者打電話來協會，問說，為什麼鴨子越送越年輕，越來越少？

李鴻忠說，養鴨人家從彰化以南到屏東都有，平常鴨子死亡率不超過5%，現在只能說死亡率很高，死到養鴨業者「會痛」，站在協會立場，只能安排取病材送檢，看到底鴨子發生甚麼事。

某中部養鴨業者表示，國內養鴨業者，沒有牧場登記者占一半以上，所以養鴨業者總數究竟有幾戶，也無法確切統計；國內鴨子大多都是開放式養殖，一但染疫，業者也不敢說，因為全場撲殺等於判了死刑，法律規定要改為非開放式養殖(至少飼料桶必須圍網在室內)，業者復養遙遙無期，甚至會被取消牧場登記。

他表示，現在新設的畜牧場，新的地方自治法要求，牧場要離住家一定的距離，新設牧場機會幾乎零，基層鴨農為了要求自保，有狀況不可能通報防檢疫單位，「如果是你，你會去報嗎？」