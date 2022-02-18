快訊

「蚊子博士」連日清享耆壽94歲 蘇益仁譽最愛蚊子的人

許藍方遭爆當小三 正宮求償300萬曝和解條件「公開承認不倫」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

寒流強襲18縣市探10度 下周一前「省道2路段」恐結冰

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
因應低溫特報，台8線大禹嶺及台14甲線合歡山路段，請注意路面結冰。圖／公路總局提供
因應低溫特報，台8線大禹嶺及台14甲線合歡山路段，請注意路面結冰。圖／公路總局提供

寒流即將來襲，中央氣象局稍早針對18縣市發布低溫特報，有10度以下發生機率。

交通部公路總局依據低溫特報，研判今夜間到下周一凌晨，2500公尺以上高山道路有降雪及結冰情形，提醒用路人行經該路段時注意行車安全。

以下為注意路段：

一、台8線 104K(松泉崗)~114K(關原)

二、台14甲線 18K(翠峰)~41K(大禹嶺)

公路總局特別籲請用路人留意上述路線管制訊息，並機動成立緊急應變小組監控守視，依據中央氣象局最新氣象情資調整因應作業，並發布最新路段管制訊息。

公總說，為避免駕駛行經低溫高山路段，可能造成身體不適，進而影響行車安全，請用路人評估身體狀態，並做好雪地開車注意事項。

公總說，將嚴密監控路況，除增派保全人員巡查回報外，並加強路況資訊揭露，倘若發現路面有結冰之虞，將會管制限掛雪鏈車輛通行，或進而預警性封閉等作為，由於寒流侵襲期間相關道路管制通行作為將影響民眾通行，籲請用路人密切注意公路訊息預為規畫行程。

公總說，民眾可透過公路總局全球資訊網、省道即時交通資訊APP、公路路側可變資訊系統、警察廣播電台、國家公園管理處等瞭解最新路況訊息。

低溫特報。圖／氣象局
低溫特報。圖／氣象局

氣象局

延伸閱讀

公總今核准阿羅哈客運自19日停駛 1年內沒復駛就要歇業

阿里山花季假日上午將交通管制 可搭公共運輸前往賞花

明天寒流襲全台 新北市提醒市民防寒3保

升級寒流 今年最強冷空氣 周六起襲全台有雨凍3天

相關新聞

寒流強襲18縣市探10度 下周一前「省道2路段」恐結冰

寒流即將來襲，中央氣象局稍早針對18縣市發布低溫特報，有10度以下發生機率。

公總今核准阿羅哈客運自19日停駛 1年內沒復駛就要歇業

由於疫情導致客運量大幅下滑，阿羅哈客運日前再宣布停駛，兩路線營運到今天，明天開始停駛。對此，交通部公路總局說，今已核准停...

公總宣布228連假取消國道客運85折等優惠 原因曝光

今年春節連假，公路總局恢復國道客運八五折優惠。不過今天公總宣布，228連假將取消八五折優惠，主因是該連假是整年來公共運輸...

升級寒流 今年最強冷空氣 周六起襲全台有雨凍3天

今年最強冷空氣不斷升級。中央氣象局說，今天上午從強烈大陸冷氣團升級為寒流，中部以北、宜蘭低溫下探10度。將一路濕冷到下周...

陽明山知名湯屋溫泉遭質疑 業者喊冤指下雨淡化水質

天氣冷民眾瘋泡湯，有民眾向媒體投訴陽明山知名的馬槽花藝村溫泉沒有硫磺味，和網站上廣告不同；業者今天表示，店內溫泉絕對是用...

石頭縫長圓柱體一問驚了 專家說千萬年前「生痕化石」

國立海洋科技博物館周遭是海蝕平台地形，最近有民眾將一塊石頭送到館內請專家了解，石頭上面依稀可見小洞穴、爪痕、凹陷與小孔，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。