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寒流強襲18縣市探10度 下周一前「省道2路段」恐結冰
寒流即將來襲，中央氣象局稍早針對18縣市發布低溫特報，有10度以下發生機率。
交通部公路總局依據低溫特報，研判今夜間到下周一凌晨，2500公尺以上高山道路有降雪及結冰情形，提醒用路人行經該路段時注意行車安全。
以下為注意路段：
一、台8線 104K(松泉崗)~114K(關原)
二、台14甲線 18K(翠峰)~41K(大禹嶺)
公路總局特別籲請用路人留意上述路線管制訊息，並機動成立緊急應變小組監控守視，依據中央氣象局最新氣象情資調整因應作業，並發布最新路段管制訊息。
公總說，為避免駕駛行經低溫高山路段，可能造成身體不適，進而影響行車安全，請用路人評估身體狀態，並做好雪地開車注意事項。
公總說，將嚴密監控路況，除增派保全人員巡查回報外，並加強路況資訊揭露，倘若發現路面有結冰之虞，將會管制限掛雪鏈車輛通行，或進而預警性封閉等作為，由於寒流侵襲期間相關道路管制通行作為將影響民眾通行，籲請用路人密切注意公路訊息預為規畫行程。
公總說，民眾可透過公路總局全球資訊網、省道即時交通資訊APP、公路路側可變資訊系統、警察廣播電台、國家公園管理處等瞭解最新路況訊息。
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