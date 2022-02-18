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北市公布消費爭議排行 蝦皮、Foodpanda申訴創新高

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
北市法務局指出，運輸類消費爭議共有1355件，以外送平台為爭議大宗，光是Foodpanda就有559件，較2020年的296件增幅近9成，常見爭議為取消訂單未退款、訂單餐點內容物不符及相關優惠折價等爭議。記者鍾維軒／攝影
北市法務局指出，運輸類消費爭議共有1355件，以外送平台為爭議大宗，光是Foodpanda就有559件，較2020年的296件增幅近9成，常見爭議為取消訂單未退款、訂單餐點內容物不符及相關優惠折價等爭議。記者鍾維軒／攝影

北市法務局今天公布2021年受理消費申訴案件統計結果，共計1萬9400件，較前2020年1萬9669件略少269件，占全國案件總件數7萬6838件約25％。消費爭議類型依序為網路電視購物類3207件、運動健身類1363件、運輸類1355件、線上遊戲類1350件及補習班爭議類573件。法務局分析，消費者養成居家消費，使網路電視購物、線上遊戲及外送平台等消費爭議增加。

受疫情影響帶動網購商機，案件數排行第1名類型依舊為「網路電視購物類」，共3207件，較2020年2601件增加23%，爭議原因以商品瑕疵及退換貨等為主。根據資料，蝦皮網站937件蟬聯冠軍，較2020年的584件增6成，其中去年3月蝦皮網站發生蛋塔、衛生紙標錯價事件，受理約302件申訴案。

運動健身類共1363件，其中世界健身房（World Gym）有751件，較2020年的299件暴增1.5倍，主因為去年11月世界健身停供毛巾政策之爭議，受理約335件申訴案。運輸類共1355件，以外送平台為爭議大宗，光是Foodpanda就有559件，較2020年的296件增幅近9成，常見爭議為取消訂單未退款、訂單餐點內容物不符及相關優惠折價等爭議。

線上遊戲類從2020年的1057件，增加為1350件。常見消費爭議原因有帳號被盜用、停權、系統設備維修故障、抽獎爭議及退費爭議等。其中暴雪公司就有164件，以「暗黑破壞神II：獄火重生」此款遊戲遭訴最多。

補習班類去年也有573件，近2年首次登上排行榜前5名。受疫情影響，課程改以視訊方式進行，衍生解約退費等消費爭議，以巨匠電腦最多，共計36件。

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