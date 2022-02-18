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「貳樓」神秘限定！2月22日雙胞胎用餐享7折

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
2022年2月22日(二)貳樓神秘限定日，邀請雙胞胎用餐享優惠。圖／貳樓餐飲提供
2022年2月22日(二)貳樓神秘限定日，邀請雙胞胎用餐享優惠。圖／貳樓餐飲提供

2022年2月22日、農曆2月12日，恰逢星期二，是史上前所未有、共有9個「2」的日子，台灣早午餐連鎖餐廳「貳樓」餐飲集團邀請全台雙胞胎一同來用餐，只要同桌成員包含雙胞胎，不限人數、整桌享7折優惠。此外，當天每筆訂單，餐廳將捐出222元給家扶基金會。

貳樓餐飲自2007年創立至今，將邁向第15個年頭，目標在給予消費者充滿歡樂的氛圍。業者表示，2月22日除了共有9個2，加上「貳」樓餐飲，共有10個2、象徵十全十美，因此舉辦舉辦這個獨一無二的神秘優惠。

活動資訊

1.2022年2月22日(二)當天，全門市雙胞胎享整桌 7折

雙胞胎(多胞胎)需出示證件同父母生日同一天

拍照上傳於Facebook或Instagram貼文或限時動態

標記貳樓官方帳號「@ Second Floor Cafe 貳樓餐飲」

2.2022年2月22日(二)當天，全門市inline訂單每筆捐贈222元做公益

雙胞胎 生日 父母

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