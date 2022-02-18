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公總今核准阿羅哈客運自19日停駛 1年內沒復駛就要歇業

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
阿羅哈客運繼去年底宣布停駛後又被交通部喚回繼續營運，再次公告2月19日起將停駛。本報資料照片
阿羅哈客運繼去年底宣布停駛後又被交通部喚回繼續營運，再次公告2月19日起將停駛。本報資料照片

由於疫情導致客運量大幅下滑，阿羅哈客運日前再宣布停駛，兩路線營運到今天，明天開始停駛。對此，交通部公路總局說，今已核准停業，可停駛一年，一年後如果沒有申請復駛就直接歇業。

阿羅哈客運台北高雄、台北嘉義兩條路線原擬經營到去年12月13日，隨後在公路總局長官的「道德勸說」下宣布繼續營運。未料不到兩個月，阿羅哈10日又宣布，因每車次平均載運人數仍不理想，入不敷出相當嚴重，決定再次選擇停駛，兩路線營運到2月18日。而這回，公總表示「尊重」。

公路總局局長陳文瑞今天受訪時表示，今天已經核准停駛，若。阿羅哈客運因為疫情期間運量不足，先申請停駛一年，未來還是可以申請復業，但如果該客運在明年2月18日沒有申請復駛，就要辦理歇業。

至於先前同樣傳出停駛的日統客運是否也有意停駛，陳文瑞僅說，目前狀況都還好。

阿羅哈客運 疫情 交通部

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