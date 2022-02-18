聽新聞
test
0:00 / 0:00
公總今核准阿羅哈客運自19日停駛 1年內沒復駛就要歇業
由於疫情導致客運量大幅下滑，阿羅哈客運日前再宣布停駛，兩路線營運到今天，明天開始停駛。對此，交通部公路總局說，今已核准停業，可停駛一年，一年後如果沒有申請復駛就直接歇業。
阿羅哈客運台北高雄、台北嘉義兩條路線原擬經營到去年12月13日，隨後在公路總局長官的「道德勸說」下宣布繼續營運。未料不到兩個月，阿羅哈10日又宣布，因每車次平均載運人數仍不理想，入不敷出相當嚴重，決定再次選擇停駛，兩路線營運到2月18日。而這回，公總表示「尊重」。
公路總局局長陳文瑞今天受訪時表示，今天已經核准停駛，若。阿羅哈客運因為疫情期間運量不足，先申請停駛一年，未來還是可以申請復業，但如果該客運在明年2月18日沒有申請復駛，就要辦理歇業。
至於先前同樣傳出停駛的日統客運是否也有意停駛，陳文瑞僅說，目前狀況都還好。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言