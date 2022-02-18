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公總宣布228連假取消國道客運85折等優惠 原因曝光

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
今年228連假取消國道客運八五折優惠。示意圖。圖／首都客運集團提供
今年228連假取消國道客運八五折優惠。示意圖。圖／首都客運集團提供

今年春節連假，公路總局恢復國道客運八五折優惠。不過今天公總宣布，228連假將取消八五折優惠，主因是該連假是整年來公共運輸使用量最低的連假，所以決定不予實施。

考量連假期間疫情趨勢尚未明朗，現階段仍不宜鼓勵民眾使用公共運輸出遊返鄉，公路總局從去年中秋連假起，就取消相關公共運輸優惠措施，直到今年春節連假，才恢復86條國道客運路線可享平日優惠價或票價八五折優惠。

不過根據公總統計，228連續假期預售票已於1月25日起陸續開始販售，截至2月14日止，東西部國道客運均尚有九成空位。公總說，以往都只剩四、五成空位，疫情爆發後搭乘公共運輸的人變少許多。

公總說，截至昨天，全線國道客運已預售27159張（占可預售張數10.70%）；西部國道客運：已預售25027張（占可預售張數12.89%）；東部國道客運：已預售2132張（占可預售張數4.76%）。

面對媒體提問228連假是否實施八五折優惠，公總稍早在例行記者會上表示，將不實施公共運輸優惠，因為每年七個連續假期，以228連假國道客運使用量最低，主要是因為在春節連續假期之後，時間又很短，以往量都不大。

公總說，除了取消86條國道客運路線可享平日優惠價或票價85折優惠，持電子票證搭乘44條台灣好行路線可享半價優惠。凡搭乘台鐵、高鐵、國道客運轉乘在地市區公車亦可享一段票或基本里程免費優惠，也都取消。

此外，原先針對前往東部區域的民眾也有東部優惠專案，只要持北宜、北花國道客運票證至東部地區購買台灣好行體驗套票或於當地合法旅宿住宿，可享來回票四人同行一人免費，回程可再折抵200元，另外還有花東地區「在地有腳」租賃優惠，該次連假也都一併取消。

針對先前曾提及針對公共客運運量提升部分，將提出補助。對此，公總說，確實有幾個方向正在思考，正和運研所研議中，看後疫情時代要怎麼補助，尚未有明確定案。

連假 國道客運 公共運輸

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