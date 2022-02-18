阿里山花季3月10日登場！交通管制出爐 接駁客運3月1日起畫位

一年一度阿里山花季即將於3月10日開始，並持續至4月10日。交通部公路總局說，花季期間的例假日及連續假期的上午6時至11時將進行交通管制，管制日總計12天。全天人數管制16000人。由於小型車無法上山，接駁客運車票將自3月1日起開放民眾預約畫位。

按照規畫，3月12日、13日、19日、20日、26日、27日；4月2到5日、9、10日，共計12個假日實施交通疏運管制措施。管制人數部分，上下午各8000人，全天16000人。其中團客、散客管制時段內11000人，管制時段外3000人，住宿是2000人。

公總說，自行開車前往賞花的民眾，花季期間的例假日及連續假期上午6時至11時，台18線66k湖底處至88.2k阿里山國家森林遊樂區，除持相關證明文件（如工作證或住宿證明）或特殊情形（如婚喪喜慶）外是禁止小型車通行，請民眾於台18線61k樂野服務區轉乘接駁客運上山。

公總說，接駁客運的車票將於111年3月1日（二）零時起開放民眾預約畫位，可至全台統一、全家及萊爾富便利商店和欣客運售票系統，依搭車日期、時段及停車空間，選擇適合之班次預約購票畫位，再按預約時間轉乘客運至阿里山國家森林遊樂區。

林務局嘉義林管處說，因遊樂區內停車空間有限，於台18線88.5-95K往塔塔加方向路肩規畫小客車臨時停車格，並設置10處臨時接駁車站，於平日8到18時及假日5到18時提供遊客免費接駁往返阿里山入口轉運站的貼心服務。

公總說，團體旅遊的遊客，假日及連續假期上午6時至11時請於台18線29k（五虎寮橋下游300公尺處）先行購買門票，並請先行統計完成團體遊客所需票種及配妥相關證明文件，以加速購票作業時間；另台18線29k僅開放購票人員下車購票，其他遊客如有休憩需求，請往前至阿里山國家風景區觸口遊客中心或其他休閒遊樂區進行休憩。

公總說，除了上述團體旅遊、自行開車轉乘接駁公車前往賞花外，更鼓勵遊客搭乘公共運輸前往，到阿里山可搭乘的客運路線包含【高鐵嘉義站─阿里山】、【台鐵嘉義站─阿里山】、【台北轉運站─阿里山】、及【日月潭─阿里山】等四條路線，遊客可憑車票享入園門票七五折、150元優惠價（原價200元），搭乘高鐵也有享車票85折的高鐵聯票優惠。

林管處說，遊樂區同時提供電子門票，且即日起至111年4月30日止，至「森林好好玩」網站( https://forestpass.welcometw.com/ )購買全票門票即享買一送一優惠，贈送的門票可使用至12月31日。

林管處說，園區內有31種櫻花，數量總計逾2800棵，目前可觀賞到已盛開的山櫻花、阿龜櫻，而小櫻王-唐實櫻及櫻王-染井吉野櫻預計2月底至3月上旬陸續綻放，除此之外大島櫻、重瓣櫻花類及其他非櫻花花種如白木蘭、紫玉蘭、杜鵑、紫藤等將接力開花至4月份。