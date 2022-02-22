報時光電影報版NFT 重現經典台語文藝片風華

聯合線上旗下專營資料庫探勘、內容轉化與老派生活的品牌「報時光」，繼2021年攜手NFT平台「Jcard這咖」，發行以1950-1960年代經典台語電影廣告報版為主題的「時光大戲院」NFT並廣獲好評後，在今年接續推出更精彩多元的電影報版NFT。預定於2/22（二）中午12:00開賣的首波主打──「舊情也綿綿」，將以1960年代扣人心弦的台語文藝片為主題，帶領NFT藏家與影迷領會當年台語電影浪漫與苦情的特質。

發行方「報時光」精選四部經典台語文藝片的廣告報版，包含寶島歌王洪一峰主演的《舊情綿綿》(1962)、梁哲夫導演的「苦情」電影姊妹作《高雄發的尾班車》(1964)、《台北發的早車》(1964)，以及台語片中少見的驚悚羅曼史《地獄新娘》(1965) 等。這些經典的台語電影，當時多在台語片大本營「大觀」、「大光明」等戲院上映，報版NFT不僅紀錄電影上映時的廣告圖文，也留下穿越時光的戲院與上映資訊，成為極具意義的典藏品。

「報時光」此次挑選發行報版NFT的電影各具特色。《舊情綿綿》由當年僅三十餘歲的洪一峰出演同名的音樂老師，與白蓉飾演的鄉村少女月霞，共譜一段過程曲折的愛情悲喜劇；名曲〈舊情綿綿〉正是電影的主題曲。《高雄發的尾班車》與《台北發的早車》則是同樣由梁哲夫導演、白蘭與陳揚主演的苦情文藝片，二部影片劇情雖不相關，卻共同體現當時台語文藝片的「苦情」特色，男女主角總要經歷異常坎坷的感情歷程。影片也保留了當時台灣風景，如蓮池潭、澄清湖、愛河等地的珍貴影像。

《舊情綿綿》是由洪一峰主演的台語愛情電影，主題曲正是由他作曲、演唱的「舊情綿綿」。（圖／報時光提供）

相較於流行的「苦情」調性，當時也仍有些跳脫藩籬的影片。辛奇導演的名片《地獄新娘》是台語電影中少見帶有超自然色彩的驚悚愛情片，網羅紅極一時的柯俊雄、金玫出任男女主角，在台式的古屋大宅中演出鄉土化的《米蘭夫人》(Mistress of Mellyn)，對台語電影而言是頗為新鮮的嘗試。

《地獄新娘》是台語電影中少見帶有超自然色彩的驚悚愛情片，由當紅的柯俊雄、金玫出任男女主角。（圖／報時光提供）

「時光大戲院：舊情也綿綿」NFT系列，精選1960年代經典的台語文藝片，將為喜愛電影的粉絲帶來滿滿的懷舊感，限量發售的報版NFT也極具價值。全系列將限量販售30個卡包，每個卡包含有兩個隨機款式，預定於2/22（二）中午12:00在「Jcard這咖」NFT平台開賣。