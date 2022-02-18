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家用快篩試劑充斥市面 衛生單位籲民眾確認核准字號

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
南投衛生局提醒民眾購買COVID-19家用快篩試劑前，應確認包裝是否有防疫專案核准製造或輸入字號。記者黑中亮／攝影
南投衛生局提醒民眾購買COVID-19家用快篩試劑前，應確認包裝是否有防疫專案核准製造或輸入字號。記者黑中亮／攝影

因應國內近來持續出現境外及本土COVID-19確診個案，衛福部食藥署開放藥粧店、醫療器材行、便利商店等醫療器材業者或藥局販賣「COVID-19家用快篩試劑」，南投衛生局提醒民眾購買前，應確認包裝是否有防疫專案核准製造或輸入字號」字樣並可至食藥署官網查詢商品資訊，檢驗出陽性可立即與當地衛生局聯繫。

衛生局長陳南松指出，快篩試劑生產及進口的管道不一，民眾時購買前應確認包裝是否載明「防疫專案核准製造第XXXXXXXXXX號」或「防疫專案核准輸入第XXXXXXXXXX號」字樣，使用前應詳細閱讀產品說明書，並依說明指示進行採檢及操作，如有疑問可洽詢原購買該產品的醫療器材商、藥局，或逕洽試劑廠商。

若採檢結果是陰性（一條線），強調 快篩結果並不代表安全無慮，也有可能是偽陰性或採檢時病毒量較低無法被偵測，民眾仍應遵循疾管署防疫規範，做好防疫規範及個人防護，採檢完的家用試劑及試劑棒需用塑膠密封袋包好，以一般垃圾處理。

另若採檢結果是陽性（兩條線），居家隔離或居家檢疫者請立即與當地衛生局聯繫，或撥打1922，依指示方式處理；如為非居家隔離且非居家檢疫者測出陽性時，請戴好口罩，勿搭乘大眾運輸工具，盡速至鄰近的社區採檢院所進一步檢測，並將使用過的採檢器材用塑膠袋密封包好，一併攜帶至社區採檢院所，交予院所人員；若採檢結果無法判定，可能是產品不良或操作不當等因素造成，請參考產品說明書相關指示處理，再進行二次檢測。

南投衛生局指出，食藥署目前通過的居家快篩產品，陽性一致率雖都超過8、9成，但家用快篩試劑與實驗室的PCR核酸檢驗方法相比，敏感性、特異性仍較低，所以容易有偽陰性、偽陽性的狀況，無法直接作為診斷新冠肺炎感染的依據，有任何問題請儘速與防疫專線1922或衛生局049-2220904聯絡。

南投衛生局提醒民眾購買COVID-19家用快篩試劑前，應確認包裝是否有防疫專案核准製造或輸入字號。記者黑中亮／攝影
南投衛生局提醒民眾購買COVID-19家用快篩試劑前，應確認包裝是否有防疫專案核准製造或輸入字號。記者黑中亮／攝影
南投衛生局提醒民眾購買COVID-19家用快篩試劑前，應確認包裝是否有防疫專案核准製造或輸入字號。記者黑中亮／攝影
南投衛生局提醒民眾購買COVID-19家用快篩試劑前，應確認包裝是否有防疫專案核准製造或輸入字號。記者黑中亮／攝影

衛生局 快篩 居家隔離

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