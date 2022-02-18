石頭縫長圓柱體一問驚了 專家說千萬年前「生痕化石」

國立海洋科技博物館周遭是海蝕平台地形，最近有民眾將一塊石頭送到館內請專家了解，石頭上面依稀可見小洞穴、爪痕、凹陷與小孔，研判是千萬年前生物存在的痕跡，證實是「生痕化石」。典藏組主任施彤煒說，因生物在鬆軟的泥地上爬行、挖掘、鑽探而製造出一些小痕跡，經過了千萬年後被凝固而形成。

海科館位基隆八斗子地區，周遭八斗子望幽谷海蝕平台地形，有一些雖然微小卻深具意義的地質現象「痕跡化石」，又稱「生痕化石」。在戶外館區看山看海時，可能與數萬年的化石相遇。

近期有民眾在海科館館區撿拾了一塊「痕跡化石」送到海科館找專家了解，海科館針對石頭上面依稀可見的小洞穴、爪痕、或隱隱約約的凹陷與小孔，研判是百萬、甚至千萬年前生物存在的痕跡。牠們因在鬆軟的泥地上爬行、挖掘、鑽探而製造出一些小痕跡，經過了千萬年之後被凝固而形成。

海科館研究典藏組主任施彤煒說，針對這石頭與圓柱的形成，研判早期可能是經由一隻小動物，假設是一隻小螃蟹不斷的在這砂地間行經，長久下下挖出一個穴道。這洞穴底土因慢慢凝固，形成了通道，在這個過程中，新沉積的細砂再一次填充進來，就形成這一支小砂柱。因為先後凝固過程的差異，所以質地就會不一樣。

施彤煒表示，海科館周圍岩層屬於北海岸著名的大寮層，這些距今2000萬的地層裡曾經生活著豐富的海洋生物，而這些洞穴、爪痕、足跡就正式這些生物造成的。但海岸與礁岩區具有危險性，不管是溼滑的地面、強勁的海風與海浪，都具有潛在的危險。