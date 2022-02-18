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明天寒流襲全台 新北市提醒市民防寒3保

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導
明天寒流襲全台，防範一氧化碳中毒保命對策與熱水器安全須知。圖／消防局提供
明天寒流襲全台，防範一氧化碳中毒保命對策與熱水器安全須知。圖／消防局提供

明天起寒流襲台，全台各地將是又濕又冷的天氣，這波冷氣團帶來低溫將影響至下周二，新北市多數地區氣溫將下滑至10度左右，不排除山區及空曠地帶將出現10度以下的低溫。

新北市長侯友宜市長指出，這波寒流是伴隨顯著降雨的濕冷天氣，呼籲新北市民注意防寒3保，「保持警覺、保暖衣物、保健活動」。尤其家中有長輩或心血管疾病患者，務必加強居家防護，特別是面臨疫情期間，盡量避免前往公共場合人潮聚集的地方，如有外出，也要全程戴口罩，保護好個人和家人的健康。

新北市災害防救辦公室主任、副市謝政達表示，這波寒流帶來的低溫很有感，最冷的時段是周日到周一清晨，民眾須多留意身邊年長者、三高患者、菸酒癮者、體重過重者及缺乏運動者等高風險族群，請務必保持警覺，保暖身體，起床時，動作放慢，並添加保暖衣物，如清晨外出活動時，應先評估自身狀況。同時要求新北市衛生局加強急救責任醫院急診病患照護並提早進行長照個案健康之家訪關懷、社會局督促相關社福機構加強照護年長者健康狀況，並關懷街友的狀況。

新北市消防局長黃德清強調，這波又濕又冷的天氣會引發較低的體感溫度，絕對不能輕忽，新北市府在今天上午啟動防寒關懷機制，訪視問安獨居長者及街友等弱勢族群照顧，擴大進行防範一氧化碳中毒宣導，並由里長廣播提醒市民使用瓦斯熱水器應注意通風環境，啟動防災社區編組做好自主防災，如有發現需要協助之民眾，撥打市府1999專線，緊急狀況時請撥打119報案電話，願大家平安度過這波寒流。

新北市衛生局人員居家訪視關懷照管中心個案身體狀況並宣導防寒保健資訊。記者王長鼎／翻攝
新北市衛生局人員居家訪視關懷照管中心個案身體狀況並宣導防寒保健資訊。記者王長鼎／翻攝
新北市區公所人員致贈暖暖包關懷街友健康並提醒防寒自保對策。記者王長鼎／翻攝
新北市區公所人員致贈暖暖包關懷街友健康並提醒防寒自保對策。記者王長鼎／翻攝
明天寒流襲全台，新北市府「防寒543 全民動起來」防寒保健文宣提醒市民保持警覺。記者王長鼎／翻攝
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寒流 保暖

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