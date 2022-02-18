升級寒流 今年最強冷空氣 周六起襲全台有雨凍3天

今年最強冷空氣不斷升級。中央氣象局說，今天上午從強烈大陸冷氣團升級為寒流，中部以北、宜蘭低溫下探10度。將一路濕冷到下周一。

氣象預報員黃恩鴻說，今天水氣會再增多，白天是降雨空檔，桃園以北、宜蘭降雨多一些，愈晚水氣愈往南，降雨區域會往南擴散，中部以北、南部山區也有短暫雨出現，南部平地也會出現零星降雨

黃恩鴻說，華南雲雨區影響到下周三，全台都是偏濕。

黃恩鴻說，周六下午過後，冷空氣南下，目前預估是寒流等級，溫度逐漸往下，到下周日一整天各地都是偏寒冷。最冷時間是下周日晚到下周一清晨。最低溫中部以北、宜蘭10到11度，苗栗、桃園9度，南部跟花東12到13度，整體偏寒冷。局部沿海空曠地區、近山區平地溫度會再低1到2度。

黃恩鴻說，周六晚到下周日清晨，北台灣、宜蘭低溫12到13度，中南部、花東13到15度。下周一白天西半部跟宜蘭14到15度。

氣象局最新低溫特報指出，寒流南下，明天下午起各地明顯轉冷。明晚起至下周一上午間台中以北、宜蘭及金門有持續10度、馬祖有持續6度左右或以下氣溫發生機率（橙色燈號）；下周日起至下周一上午間台南、嘉義、雲林、彰化、南投、花蓮亦有10度以下氣溫發生機率（黃色燈號），請注意。

黃恩鴻說，下周二、三冷空氣減弱，下周二清晨低溫回到14度，還是蠻涼冷，下周三清晨再上去1度。至於水氣還是有，主要仍是中部以北、東半部、南部山區留意局部短暫雨。下周四就逐漸回溫，雨區偏東北風型態，北部、東半部有局部短暫雨。

下雪的話，黃恩鴻說，周末、下周一水氣很深厚，條件很足夠，全台都會降雨，尤其是周六下午開始降溫，晚上容易下雪，下周日、一降雪機率更高。全台3000公尺以上高山，北台灣2500公尺甚至2000公尺以上就有機會下雪。