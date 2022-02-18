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檢測通過！西濱彰化段區間測速回來了 2月25日恢復執法

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
台61線彰化段區間測速預計2月25日恢復執法。圖／彰化縣警察局提供
台61線彰化段區間測速預計2月25日恢復執法。圖／彰化縣警察局提供

台61線彰化段區間測速從前年4月15日因系統時間準確性出問題，暫停設備使用至今，終於在今天通過法定度量衡檢定及資安檢測，符合中央準確度及資安規範，彰化縣府預計讓區間測速在今年2月25日恢復運作，提高防制交通事故。

台61線西濱快速道路彰化段區間設備前年4月被爆出有誤差，開出3千多張罰單撤銷引起熱議，各地也都陸續發生爭議事件而全面停用，交通部公布區間設備資安檢測要求，必須通過法定度量衡檢定及資安檢測後即可公告才能恢復執法。

彰化縣警察局交通隊指出，設備廠商更換攝影機韌體，導致系統時間失準，設備也暫停使用至今近兩年，警察局向廠商提告求償，廠商去年底已賠償144萬8千多元，因仍在保固合約期間，這次相關的檢驗及修復費用也是廠商支出。

彰化警局為避免重蹈覆轍，改善計時偵錯功能，除原先系統主機與網路時間協定(NTP)連線同步功能外，警察局要求廠商增加主機對時，如與主機校對時間不符，即不會開單舉發，另系統也會產出報表，再以人工檢視以杜絕錯誤發生。

彰化縣警察局建置的台61線北上177公里至168.1公里區間測速系統，前於2020年3月2日至4月15日運作執法，1個半月共告發超速違規3627件，車禍事故也下降達37％。

彰化縣警察局表示，區間測速系統2月底執法後路人行駛台61線務必遵守速限規定，台61線屬於快速道路，超速違規比照高速公路罰則，是依據道路交通管理處罰條例第33條處3000元以上6000元以下罰鍰。

台61線彰化段區間測設備今天檢測，通過法定度量衡檢定及資安檢測。圖／彰化縣警察局提供
台61線彰化段區間測設備今天檢測，通過法定度量衡檢定及資安檢測。圖／彰化縣警察局提供

警察 測速

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