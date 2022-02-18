陽明山知名湯屋溫泉遭質疑 業者喊冤指下雨淡化水質

天氣冷民眾瘋泡湯，有民眾向媒體投訴陽明山知名的馬槽花藝村溫泉沒有硫磺味，和網站上廣告不同；業者今天表示，店內溫泉絕對是用天然泉水，沒有廣告不實，只是因為陽明山近來都在下雨，水質受到影響被淡化，客人才會誤會。台北市觀光傳播局表示，依照溫泉法規定，溫泉使用事業應取得溫泉標章後始得營業，因業者未取得標章目前已開罰5萬元。

有民眾向媒體投訴，馬槽花藝村在網站上的溫泉介紹上寫，溫泉源頭水質呈灰色半透明，帶有硫磺味，但實際泡湯卻沒聞到，認為業者廣告不實，因此向媒體投訴。

業者表示，客人誤會了，他們的溫泉絕對是用天然泉水，但陽明山最近都在下雨，下了一個多月，水質因此淡化也沒有味道，看起來比較清澈，讓客人誤以為是用地熱水，但他們絕對是用泉水，這都經得起檢驗。

北市觀傳局表示，觀傳局每年皆不定期稽查北市違法經營溫泉業者，前次稽查日期為去年12月3日，今年稽查日期尚未排定，觀傳局近日有到馬槽花藝村稽查，發現馬槽花藝村不符合溫泉法第26條規定，該條規定以溫泉作為觀光休閒遊憩目的溫泉使用事業，應將溫泉送經中央觀光主管機關認可之機關等檢驗合格，並向直轄市、縣市觀光主管機關申請發給溫泉標章後，始得營業，業者未取得溫泉標章而營業者，依法開罰5萬元。

觀傳局表示，將持續和業者溝通，若不改善仍繼續營業，將再連續開罰，也會針對業者未取得標章及廣告不實的疑慮，偕同溫泉檢驗機關實地勘察。

業者說，他們也很想取得溫泉標章，早就提出申請，可能申請單位多，所以核發的速度慢，強調一切都照規矩來。