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南投林管處管制丹大林道機車進入 非公務車輛暫緩通行
因2月17日有騎士不慎在天馬彎18.5公里處墜谷身亡，南投林管處宣布非公務車輛暫緩通行後，今天上午二分所管制站共勸離4台機車、1輛汽車，駕車民眾得知不幸消息，都很配合管制沒有異議，但籲山友如要經丹大林道到七彩湖只能靠步行前往，至於什麼時候開放一般民眾駕駛二輪車輛進入丹大林道，相關單位並未說明管制期多久。
南投林區管理處表示，丹大林道目前由台電公司因應保線需求，每年都會進行路面整修，目前僅整修至18公里天馬彎處，全線道路上下邊坡均屬地質破碎區域，無法進行大規模整治，不時有坍方落石情形，籲民眾入山時應留意通行安全。
昨天再傳有人在該處「天馬彎」路段摔車墜谷傷重不治，針對該林道開放不到1個月，就頻頻發生多起機車路墜谷事故，考量台電公司目前尚在整修丹大林班道路中，雖無管制法源，南投林管處宣布會同台電共同執行管控，要求非屬公務車輛暫緩一切通行。
南投林管處說，七彩湖及丹大山區為布農族人傳統領域，日前因為丹大聯外道路已非屬林務局公告列管的林道，不適用「林道管制規則」，所以無法源可供該道路進行管制，才會在今年1月24日公告不再管制機動車輛進入丹大山區，只是面對近日民眾入山踴躍，屢傳摔車意外，再次呼籲民眾務必審慎衡量入山風險。
南投林管處指出，丹大林道山域仍不乏外籍人士盜伐貴重木案件，有防範盜伐需求，將依森林法仍會進行必要的盤查，已在二分所設立公告，並持續向入山民眾宣導入山安全，並由巡視人員隨時留意沿線路況，倘遇颱風、豪雨、土石崩落、河水暴漲及路基掏空損毀等特殊安全顧慮時，將限制民眾入山。
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