屏東旅宿業年後住房陷低迷 籲官民合推補助振興觀光

屏東縣政府去年10月加碼推出旅宿業提供500元、縣府補助500元的「五五專案」，1.8萬間申請一空，在具指標性的屏東墾丁，旅宿業去年業績較前年下跌二至三成，農曆年前本土疫情再起，不僅衝擊春節連假住房，寒假和228連假的住房持續低迷，屏東縣觀光旅遊業代表昨天向縣府呼籲再推官民合作「五五專案」；縣府表示正研擬規畫中，會在適當時機推出。

屏東縣觀光協會、恆春半島觀光產業聯盟、縣民宿協會等業者代表，昨邀縣府交通旅遊處長黃國維在墾丁福華度假飯店座談；縣觀光協會理事長鄭宜芳表示，去年5月中旬疫情警戒升至三級，暑假旅遊旺季住房近零，降級後人氣稍有回升，讓人最有感的是縣府10月推出「五五專案」和「屏東購好禮」抽大獎優惠，有效激勵國人在秋冬淡季到屏東縣旅遊，是官民合作振興觀光的最佳方式。

墾丁福華飯店總經理張積光說，屏東觀光旅宿業主要在恆春半島，「五五專案」優惠如及時雨；疫情從三降至二級後，假日住房有回溫，平日住房仍在二成的低檔徘徊，去年底進入旅遊淡季，靠著五倍券和「五五專案」優惠，住房率明顯提升，但業績仍較前年下跌二成，原期待春節9天連假能拉抬業績，但受疫情升溫影響跌了二成，希望再藉「五五專案」激勵國人到屏東旅遊。

墾丁一家五星飯店主管說，國旅補助對旅宿業者的影響不小，恆春半島以親子和自由行旅客為主，優惠是誘因之一，每次只要官方補助一結束，業績瞬間下滑二至三成；農曆年前再起的疫情影響仍在，最近平日住房低到只有二至三成，假日五至六成，228連假3天，過去經驗是前2天滿房，但到今天，也只有六成訂房。