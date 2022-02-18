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Podcast掀流行 「聲音噪咖」已開第2間錄音室

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
聲音噪咖兩年前在高雄創設，去年底再開第二間錄音室，圖為共同創辦人林子欽（左）在大南方新創展現場進行Live Podcast。記者王昭月／翻攝
聲音噪咖兩年前在高雄創設，去年底再開第二間錄音室，圖為共同創辦人林子欽（左）在大南方新創展現場進行Live Podcast。記者王昭月／翻攝

高雄市青年局2年前輔導新創團隊「聲音噪咖」為南台灣第一個培育Podcast創作者為目標的錄音顧問品牌，去年底成功再開第二間錄音室。

Podcast近年來台灣掀起流行，高雄青年局2020年即輔導「聲音噪咖」青創團隊落腳高雄，如今再開第二間錄音室。聲音噪咖共同創辦人林子欽表示，身為南台灣第一個Podcast錄音顧問品牌，除培育Podcast新手創作者經營節目，提供錄音室、音檔剪輯等服務外，也希望爭取更多元商機。

創業過程，聲音噪咖參與「大南方新創展」，邀3名高雄在地創業家現場訪談扎根創業的故事，青年局開設的輔導課程，內容包含創業貸款和撰寫計畫書等，讓他們在創業路上更得心應手。

青年局長張以理表示，青年局規劃輔導諮詢、青創貸款等多項創業輔助措施，也對剛步的公司提供客製化創業輔導服務，另提供發展較成熟的青創業者參展培訓課程及參加國際型青創展覽機會，拓展青創業者國際競爭力。

相關資訊可至高雄市政府青年局官網（ https://youth.kcg.gov.tw/ ）查詢，亦可搜尋「高雄市政府青年局」官方FB、IG與Line@好友，創業問題可撥諮詢專線07-799-5678分機2397洽鄭小姐。

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